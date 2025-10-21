María Cruz sigue con paso firme tras deslumbrar al público en su última actuación en Operación Triunfo 2025

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 13:11 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

María Cruz volvió a conquistar corazones en la última gala de Operación Triunfo 2025 (OT 25), el fenómeno televisivo que continúa marcando tendencia entre los amantes de la música. La joven artista, natural de Las Palmas de Gran Canaria, logró encandilar tanto al jurado como al público con una interpretación vibrante del tema Yes, and? —traducido como Sí, ¿y qué?— de la superestrella internacional Ariana Grande.

Acompañada por su compañera Olivia, María ofreció una puesta en escena que muchos calificaron en redes sociales como «espectacular» e «hipnótica». La coreografía electrizante y una estética cuidada al detalle les permitieron cruzar una vez más la pasarela de la academia y asegurar su permanencia en el concurso.

La gala comenzó con fuerza gracias a Mi nombre, una actuación grupal cargada de reivindicación y apoyo a Leire Martínez, miembro del jurado, tras conocerse el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Coincidiendo con su nuevo sencillo, los concursantes y la propia Leire ofrecieron una interpretación que recibió una ovación cerrada del plató.

Hasta ahora, el paso de María por OT 25 había estado marcado por una constante tensión con la nominación, algo que no terminaba de convencer a sus seguidores, quienes consideraban injusto su trato en el concurso. En la gala anterior, fue salvada por el claustro de profesores tras interpretar Vete de Los Amayas junto a Lucía, quien sí fue nominada y logró quedarse gracias a una ajustada votación que alcanzó los 5 millones de votos, y que se decidió por menos de un 1 % de diferencia.

Pero esta semana, la historia cambió. Abraham Mateo, miembro del jurado, elogió la «buena actitud» de María tras recomponerse de «semanas complicadas» y reconoció que había «clavado» una canción «extremadamente difícil», motivo más que suficiente para decirle: «Cruza la pasarela». La reacción de la canaria, llevándose las manos al rostro y rodeada por el abrazo de sus compañeros, se fundió con los gritos de alegría del público presente en el plató.

¿María Cruz podría ser la siguiente favorita?

Una de las mecánicas favoritas de Operación Triunfo para enganchar a la audiencia y fomentar la participación es la elección del favorito o favorita de la semana. Este privilegio, que se anuncia instantes antes de las nominaciones, permite al concursante seleccionado cruzar la pasarela sin ser evaluado por el jurado. Además, uno de los patrocinadores del programa premia a cada favorito con una dotación económica de 3.000 euros, lo que añade un incentivo extra.

Tras la gala 5 de OT 25, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a María Cruz, la joven canaria que ha ido ganando fuerza en el concurso. De hecho, ya ha comenzado a gestarse una campaña entre sus seguidores para que sea elegida como la favorita de la gala 6.

El proceso de votación es sencillo y gratuito: a través de la app oficial de Operación Triunfo, cada usuario puede emitir un voto diario por su concursante preferido.

Podemos organizarnos para que la semana que viene MARÍA CRUZ sea FAVORITA? Por favor y gracias #OTGala5 pic.twitter.com/v0QBpc2bLs — cO0o (@pobrediablx) October 20, 2025