'El jefe soy yo', el nuevo programa sobre los autónomos de Televisión Canaria El humorista canario Kike Pérez, y el vicepresidente de la comunidad Manuel Domínguez, protagonistas del nuevo espacio televisivo

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:39

Televisión Canaria estrena este martes un nuevo programa, 'El jefe soy yo', que pone el foco, con humor y emoción, en la vida real de los autónomos, trabajadores «valientes que levantan la reja o que abren la puerta cada mañana» de sus negocios, en palabras del vicepresidente de la comunidad autónoma, Manuel Domínguez.

El vicepresidente ha hecho estas declaraciones en la presentación en Las Palmas de Gran Canaria de 'El jefe soy yo', acto en que ha dicho que ha querido acompañar al profesional Kike Perdomo, que conducirá el nuevo espacio televisivo, para expresar su apoyo a quienes serán sus protagonistas, porque -ha argumentado- «la economía canaria pivota en la microempresa, en el autónomo».

Por esa razón, ha alabado el nacimiento de un programa en el que ha apuntado que «el objetivo es difundir, dar a conocer cuál es la realidad del autónomo en nuestra tierra, cuál es su día a día, cuál es su trabajo, cuál es el sacrificio que lleva a cabo».

Manuel Domínguez ha apostado, además, por «poder vincularlo a todo ese plan de respaldo que el Gobierno de Canarias ha aprobado en los últimos días, en las últimas semanas, en donde queremos ayudarles a que se puedan iniciar en la actividad de autónomo».

Y «en donde queremos respaldar a aquellos autónomos que en algún momento tienen que cuidar a sus niños, a sus niñas, a una autónoma que esté embarazada y tenga que coger una baja por maternidad, que pueda contratar a una persona que le sustituya en su puesto de trabajo, ayudarle en el coste que supone contratar un centro de día para cuidar a una persona dependiente o si quieren invertir», ha agregado.

Por su parte, Kike Perdomo ha anticipado que pretende acercar al público «muchas historias bonitas, muchas historias humanas de un montón de autónomas y autónomos de Canarias que todos los días salen a la calle a buscarse el pan».

Personas que «van a demostrar que, para ser su propio jefe, para levantar la economía de esta tierra, siendo autónomos y autónomas aquí, en Canarias, hace falta mucha humanidad, mucho corazón y, sobre todo, que lo más importante es trabajar muy duro», ha apostillado.

No obstante, ha matizado que presentará el nuevo espacio televisivo sin abandonar su característico humor, auxiliado por la circunstancia de que contará con «un copresentador hecho por inteligencia artificial totalmente».

El cual es «una versión mía un poquito más especial» y está comprometido con los trabajadores que serán el centro del programa, porque «es también un autónomo de corazón, como se define él mismo», ha declarado.

Ha admitido que ese compañero singular, bautizado como 'Kike el Rubio', lo trae «un poco de cabeza», pero agradece que le vaya a «acompañar en esta aventura» que se iniciará, con la emisión del primer episodio de 'El jefe soy yo', en la noche del martes 2 de diciembre.