'1 Hora Menos' trajo la Navidad a RTVC

'1 hora menos', que se emite de lunes a viernes, cambió de plató y se mudó a Arrecife para presentar la programación navideña.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:00 Compartir

Se esperaba un programa espectacular y el resultado no defraudó. Televisión Canaria se embarca ya en la programación navideña y lo hizo en la noche de este lunes con una especie de 'aperitivo' en '1 Hora Menos'.

El programa producido por Videoreport Canarias SA y que se emite de lunes a viernes en horario de máxima audiencia en el canal autonómico se trasladó a Arrecife para presentar la programación navideña de la cadena y estrenar también el villancico corporativo, que lleva por título 'RTVC, el calor de la Navidad'. Videoreport Canarias es una empresa participada por Informaciones Canarias Sociedad Anónima, empresa editora de CANARIAS7.

Victorio Pérez condujo el programa, que tuvo como escenario nada menos que el Charco de San Ginés, el espectacular espacio natural de la capital conejera.

Lanzarote tuvo un protagonismo especial en el programa. El periodista Víctor Brito ofreció al espectador un recorrido por algunos de los espacios más conocidos de la isla, muchos de ellos vinculados al legado artístico y ambiental de César Manrique.

Imágenes de dron, montajes con realidad virtual, actuaciones musicales... todo lo último en tecnología audiovisual permitió ofrecer un programa que queda para el recuerdo de quienes lo vieron en la pantalla y de los muchos lanzaroteños que se acercaron al Charco de San Ginés para ver un despliegue sin precedentes.

En el apartado de la gastronomía, '1 Hora Menos' ofreció la receta de un un suculento plato: la vieja seca compuesta.

En cuanto a la realidad virtual, hubo dos recreaciones que permitieron un viaje en el tiempo y revivir, desde dentro, algunos de los procesos geológicos más determinantes de la historia de Lanzarote. Fue el caso del siglo XVIII, con los seis años de actividad eruptiva del volcán de Timanfaya, cuya erupción iniciada en 1730 arrasó más de 170 kilómetros cuadrados de la isla. La otra recreación virtual tuvo como escenario la Cueva de los Verdes, en un viaje inmersivo para conocer cómo la lava dio forma al tubo volcánico.

En cuanto a la programación navideña, RTVC ya había avanzaado la pasada semana que ofrecerá las campanadas de fin de año desde el terrero de lucha Ramón Méndez, en el municipio de La Frontera, en la isla de El Hierro, en un espacio que será conducido por Eloísa González, Mayer Trujillo y Elvis Sanfiel.

El administrador general de RTVC, César Toledo, junto con el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, y los presentadores Eloísa González, Mayer Trujillo y Elvis Sanfiel, fueron los encargados de anunciar esa retransmisión, que pondrá en primer plano la identidad y el patrimonio cultural de la isla. En el programa de '1 Hora Menos', el primer edil de La Frontera invitó a todos los canarios a participar en la fiesta que se está preparando para el día 31. Por primera vez, las campanadas se emitirán también en directo a través de La Radio Canaria, motivo por el que Mayer Trujillo se suma a la conducción junto a Eloísa González y Elvis Sanfiel.