Ángel Báez asume la Dirección de Medios y Contenidos de RTVC El hasta ahora Jefe de Programación de TVC será el número dos en el organigrama y coordinará al nuevo equipo directivo

Miércoles, 3 de diciembre 2025

El Administrador General del Ente Radio Televisión Canaria (RTVC) ha designado a Ángel Báez Álvarez como nuevo Director de Medios y Contenidos, un puesto clave dentro del proceso de reorganización directiva que el Ente público completará en los próximos días.

Con su nombramiento, Báez se convierte en el número dos de RTVC, asumiendo competencias directas sobre la coordinación del equipo directivo, la estrategia de contenidos, la programación y el desarrollo audiovisual del Ente. Reportará directamente al Administrador General y participará en el diseño del nuevo organigrama, orientado a gestionar la etapa de transición anunciada por César Toledo el pasado lunes ante la Comisión de Control del Parlamento de Canarias.

Ángel Báez es un profesional de reconocido prestigio en RTVC, donde ha desarrollado toda su carrera desde la fundación de Televisión Canaria en 1999. Formó parte del equipo inicial, coincidiendo con César Toledo, y ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación del modelo audiovisual público en Canarias.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, con especialización en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, Báez es realizador y miembro de la Comisión de Programas de FORTA desde 2012. Posee formación especializada en plataformas OTT, postproducción audiovisual, realización de informativos y radiofónica. Su trayectoria destaca por versatilidad, rigor técnico y compromiso con el servicio público, habiendo participado durante más de veinte años en la creación y dirección técnica de formatos informativos, divulgativos y de entretenimiento, así como en operativos especiales y coberturas en directo en el Archipiélago.

Hasta su nombramiento, Báez ejercía como jefe de Programación de Televisión Canaria, cargo desde el que impulsó la modernización de la parrilla con criterios de servicio público y equilibrio territorial, la coordinación de estrenos y especiales para reforzar la identidad editorial, la integración de contenidos multiplataforma y la optimización de los procesos de gestión de la programación.

El Administrador General destaca que este nombramiento refuerza el liderazgo interno para afrontar la nueva etapa de RTVC, marcada por la integración, la modernización tecnológica y la renovación de contenidos de servicio público. Entre los objetivos del nuevo Director de Medios y Contenidos figuran coordinar al equipo directivo, garantizar la coherencia editorial en todas las plataformas y promover una gestión basada en pluralidad, transparencia, innovación y servicio público.