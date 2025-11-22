'El ambulatorio', una divertida consulta televisiva

El rodaje de la serie ya está en marcha en un plató en El Sebadal, en la capital grancanaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:00 Compartir

La comedia de situación ('sitcom') de Videoreport Canarias para Televisión Canaria arranca el rodaje de su primera temporada en un nuevo plató construido en El Sebadal, en la capital grancanaria, dotado con lo último en materia audiovisual. Una apuesta por el talento local que tiene a Carmen Ruiz como protagonista. Nos colamos en un día de grabación y, entre bambalinas, hablamos con su director, David Sainz, y con Carmen Ruiz.

«Me hace mucha ilusión este proyecto y me encanta que mi personaje sea el único de la península de la serie», afirma sonriente la madrileña, «soy una doctora peninsular que ha sido derivada aquí y que está intentando adaptarse e integrarse en Canarias». «Todo el elenco, menos Carmen, es canario. Además, de diferentes islas, con lo cual hay una amalgama de acentos», dice orgulloso David Sainz, director de la serie. Víctor Hubara, Yanely Hernández, Kike Pérez, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez o Nacho Peña son algunos de los integrantes de esta producción, una clara apuesta de Videoreport.

Ampliar

Esta comedia transcurre en «un ambulatorio cualquiera, de un pueblo cualquiera, de una isla cualquiera de nuestro archipiélago», resume su director. «Las historias son universales, es un humor perfectamente exportable, pero inevitablemente, todo lo que sucede en Canarias es muy canario: la manera de comportarnos, los acentos o la manera de vivir». Tras años trabajando lejos de su tierra en numerosos proyectos, como 'Malviviendo' o 'En fin', Sainz se muestra ilusionado con «una oportunidad que se ha presentado en el momento adecuado. Tenía muchas ganas de volver a trabajar en Canarias. Y en mi isla, que al final nos conocemos un poco todos, por lo que esta serie me permite trabajar con amigos antiguos y hacer alguna nueva, como Carmen».

David Sainz, director:«Todo lo que sucede en Canarias es muy canario: la manera de comportarnos, los acentos o la manera de vivir»

La actriz, imprescindible del cine y la televisión de comedia en nuestro país, 'Mi gran noche', 'La vida inesperada' o el más reciente éxito de Netflix 'Animal', se confiesa entusiasmada con rodar en una isla «que conozco muy bien, a la que he venido mucho por placer, pero nunca había venido a trabajar aquí. Hacer una serie, de humor, para la Televisión Canaria y el público canario, al que adoro, es un verdadero lujo».

Videoreport Canarias es una empresa participada por Informaciones Canarias SA, editora de CANARIAS7.