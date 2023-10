El Tenorio invade el Pérez Galdós. «El teatro vuelve al teatro»

Un clásico dentro de otro clásico. O como insistieron durante su presentación: «El teatro vuelve al teatro». La adaptación del Don Juan Tenorio de Zorrilla, que cada año invade las calles de Las Palmas de Gran Canaria, se mete de lleno en la edición de este año en el Teatro Pérez Galdós, donde se representará los días 30 y 31 del mes de octubre.

Hay varios cambios en la presente representación de esta obra popular y aferrada al calendario cultural de la ciudad. Tras años siendo llevado a la escena por Dania Dévora, este año la producción será realizada por la compañía 2RC, con el dramaturgo Luis O'Malley como director.

Este reto es asumido por su nuevo responsable con mucho orgullo pero también con las dudas de convertir el texto, sin ajustar ni una coma, al contexto del presente. «La mayor dificultad es defender un texto con el que me he peleado durante toda una vida. Lo que cuenta es la historia de un machista asesino que solo es perdonado por Dios. Yo he intentado con mi trabajo una obra que cuente otras cosas, con una Doña Inés más protagonista aunque no toco ni una sola palabra del texto», expone.

Ampliar Parte del elenco posa en la escalera del teatro.

Todo eso con la mudanza al principal recinto escénico de Las Palmas de Gran Canaria. Tras muchos años tomando las calles de Las Palmas de Gran Canaria, ahora el Zorrilla pasa al interior. «Este desafío me parece una fortuna. Que tengo mucha suerte porque tengo al público atento dentro del teatro. Lo van a escuchar y ver de una forma en la que no habrá distracciones por ningún lado y con las virtudes técnicas que tiene el Pérez Galdós, que son muchísimas. Es positivo y necesario para que el Tenorio se entienda mejor que nunca», explica O'Malley.

El director insiste en que esta propuesta que quiere desarrollar encaja mejor en las posibilidades escénicas que le ofrece el Pérez Galdós. «La vuelta que le he querido dar a los personajes no se hubiera entendido igual, y tendría que haber montado de nuevo un gran espectáculo. Aquí jugando con la convención teatral se pueden entender mejor los mensajes que estoy seguro que Zorrilla quería trasladar con el texto», manifestó el dramaturgo.

El Don Juan Tenorio de este año fue presentado en el hall del Pérez Galdós, mientras todavía resonaban los ecos del estreno del 'Protocolo del quebranto' la noche anterior. En esa atmósfera teatral junto a O'Malley se encontraban la alcaldesa Carolina Darias y Adrián Santana, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Ambos se mostraban entusiasmados con la producción prevista para este año, poniendo el acento en la producción realizada por compañías locales y el papel de catalizador de actividad cultural por parte de la administración.

Todo eso desde las entrañas del «coliseo de libertad» y con la vocación de que trascienda a la simple representación teatral. Habrá un pase especial para centros educativos, algo que la alcaldesa quiere destacar como una de las aristas más interesantes de la renovada propuesta artística para este año.

Ampliar Santana, Darias y O'Malley.

Las dos funciones, la del día 30, a las 21:00 horas, y la del siguiente 31, a las 19:00 horas, serán gratuitas para el público y las entradas se pondrán a disposición de las personas interesadas en un enlace que, próximamente, podrá encontrarse en la web de la Fundación Auditorio y Teatro en los próximos días.

Los actores Rubén Darío y Varinia Concepción serán los responsables de llevar a escena la propuesta artística diseñada para esta ocasión por la compañía que dirige Rafael Rodríguez. Manuel Trujillo será Don Luis: Toni Báez será Ciutti, Miguel Ángel Maciel, el comendador y Yanara Moreno hará las veces de Brígida y Buttarelli. En el elenco también figuran los nombres de Jon Arráez, Jennifer Artiles, Fernando Navas o Ruth Sánchez, jugando el rol de Centellas, Doña Ana y Avellaneda, Don Diego y escultor, y abadesa, respectivamente. Un elenco isleño como muestra del apoyo a la producción local que representa esta obra.