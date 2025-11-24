Sigrid Ojel: «'La Tuerta' le pone voz a las mujeres silenciadas durante el franquismo» La actriz y su compañera Cristina Hernández integran el elenco del montaje escénico que se estrena este viernes y sábado en el Teatro Cuyás

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

«Es una ficción, pero estas mujeres existieron, mujeres que pensaban diferente que se buscaban la vida como podían bajo el régimen franquista. Fueron silenciadas y piezas como esta le ponen voz», asegura la actriz Sigrid Ojel sobre 'La Tuerta', montaje escénico que se estrena este viernes y sábado, a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria.

Ojel integra el elenco de esta adaptación de la novela homónima de María del Mar Rodríguez junto a Cristina Hernández, Eduardo Feria y Aranza Coello, que a su vez firma el trasvase a la escena y dirige el montaje.

'La Tuerta' se desarrolla en plena postguerra, entre 1946 y 1947, en torno a una serie de prostíbulos que se convirtieron en la única vía de supervivencia para muchas mujeres en Canarias y la península que sufrían en sus propias carnes el desprecio de una parte de la sociedad y de las autoridades franquistas.

«Este proyecto me conectó con mis antepasados y mi familia. Aborda un montón de cuestiones que despertaron mi curiosidad por la historia de mi propia familia. Además, son cosas que podrían haber sucedido a nuestro entorno más cercano y que se pueden extrapolar a lo que sucede hoy. En cierta manera, son realidades que no son ajenas y las estamos bordeando constantemente», apunta la actriz Cristina Hernández.

En el caso de las protagonistas de 'La Tuerta', muchas fueron mujeres que antes de la Guerra Civil «había conseguido cierta libertad y reconocimiento social, pero que con el franquismo se vieron abocadas al silencio en medio de una tremenda represión», añade Hernández.

Su compañera de reparto enfatiza el hecho de que cuando se las rapaba, vejaba y humillaba en público lo que se buscaba era «borrarles su identidad y atacar su autoestima», para reafirmar principios franquistas como que el papel de la mujer era servir a los hombres y cuidar del hogar.

Prostitución permitida

«En los burdeles y en el campo la realidad de las mujeres era terrible. El tema de la prostitución estaba muy silenciado. Los burdeles estaban permitidos dentro de unas restricciones. Había un millar en toda España, donde las mujeres tenían unas cartillas sanitarias y pasaban una serie de revisiones. No eran clandestinos, aunque también los había porque en algunos hubo prostitución infantil. Se permitían los burdeles profesionalizados con la idea de que las mujeres llegasen virgen al matrimonio y los hombres tuviesen un lugar donde desahogarse y los jóvenes se foguearan», subraya con pesar Sigrid Ojel.

Cristina Hernández destaca cómo muchas mujeres se vieron abocadas a ir a estos burdeles para «poder comer», porque el sistema las excluía de todo, a cambio de tener que renunciar a todos sus «valores éticos».

Las dos actrices ya habían trabajado anteriormente con Aranza Coello, lo que hizo que se embarcaran en el proyecto en cuanto se lo plantearon.

«Hubo mucha charla previa, para saber qué pensábamos cada uno. Así poníamos en común lo que cada uno pensaba de su propio personaje y de los demás», recuerda Hernández sobre los primeros pasos creativos con la adaptación realizada por Aranza Coello.

Desde el cuerpo

«Realizamos un trabajo desde el cuerpo, como quería Aranza, para plasmar los distintos tipos de violencia que sufrían los personajes con el cuerpo. Trabajamos el movimiento con Paloma Hurtado. Hay que tener en cuenta que estas mujeres fueron pegadas y represaliadas, pero también sufrieron desde otras perspectivas, desde el estatus social», aclara Sigrid Ojel.

Ese trabajo corporal arrancó con los cuatro intérpretes abordando todos los personajes. Ponían cuestiones en común sobre los mismos y realizaban un listado de cualidades físicas y emocionales que después les permitía desarrollar una línea de trabajo común.

En 'La Tuerta', el elenco se multiplica. Cada intérprete da vida a cuatro y cinco personajes. Y hay momentos en los que dos actores distintos asumen el mismo rol. «Así el público entiende que se trata de un juego que cobra sentido con la puesta en escena. Es como si fuéramos niños jugando a las casitas. Aranza ha apostado por un montaje que no es totalmente realista y que se aleja del costumbrismo», comenta Cristina Hernández.

El equipo de esta producción ha protagonizado una residencia artística de dos semanas en el Cuyás previo al estreno de este viernes y sábado. Las dos actrices apuntan que ha sido muy fructífero.

Ampliar De izquierda a derecha, Sigrid Ojel, Aranza Coello y Cristina Hernández, en un ensayo de 'La Tuerta'. @alexstaffa «No es un montaje abstracto, es fiel a la novela y se entiende todo» La actriz Cristina Hernández asegura que 'La Tuerta' es un montaje que, a tenor de los ensayos desarrollados con público, conecta con rapidez con los espectadores. «No es un montaje abstracto. La adaptación de Aranza Coello es fiel a la novela de María del Mar Rodríguez y se entiende perfectamente a cada uno de los personajes», subraya la intérprete. «La gente se emociona y sale con ganas de leer la novela», destaca su compañera de reparto Sigrid Ojel. Las dos actrices reconocen que no conocían la novela de Rodríguez hasta que Aranza Coello les propuso formar parte de esta aventura teatral.Sigrid Ojel leyó primero el texto escénico que le pasó Coello y después leyó la novela que lo inspiró. Su compañera Cristina Hernández leyó primero el libro y después la versión teatral. Las dos quedaron fascinadas con el libro. «Los personajes pueden ser cualquier persona de las que conocemos, nuestras vecinas, abuelas o bisabuelas... Se les coge mucho cariño. Son realidades que sucedieron en Tenerife pero se pueden extrapolar a cualquier isla en aquellos años», destacan las dos actrices. Sigrid Ojel, con el apoyo de su compañera de reparto, dice que el proceso creativo con Aranza Coello ha sido un reto muy placentero. «Nos conocemos muy bien. Está siempre en cambio continuo, dándole vueltas a su trabajo, siempre innovando y generando cosas nuevas. Insiste mucho en el trabajo con el cuerpo, en la parte más física del teatro y confía mucho en el equipo».