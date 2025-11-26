'Polígono' gana el Réplica al Mejor Espectáculo de Teatro y también se lleva el de Autoría La Sala Jerónimo Saavedra del Alfredo Kraus acogió la ceremonia de entrega de los galardones

Momento de la gala desarrollada este martes en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025

La gala de los XIV Premios Réplica se celebró en la noche de este martes en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus. Un acto que pone en valor el talento, la dedicación y el trabajo de quienes dan vida al teatro, la danza y las artes escénicas en nuestras islas. Estos premios se afianzan como un punto de encuentro para un sector que no deja de evolucionar y de reforzar el tejido cultural canario. Además, en esta edición se celebraron los 20 años de trabajo de la asociación, que vela por la protección, el desarrollo y el fomento de las compañías de artes escénicas de Canarias.

La gala estuvo presentada por Yanely Hernández, acompañada por la música de Belén Álvarez (LaJalada) y contó con la participación de la bailarina Emiliana Battista. La propuesta fue escrita y dirigida por Luis O'Malley y producida por Raúl Morán Ortega. También hubo presencia de la directiva de la asociación, presidida por Israel Reyes, quien dio un discurso en representación de las 19 empresas asociadas a Réplica.

Asimismo, se rindió un reconocimiento a la trayectoria de Eduardo Bazo, quien estuvo presente en el acto para recibir el Premio Réplica de Honor, en una noche especialmente emotiva para él, acompañado de su familia, amistades y compañeras y compañeros del teatro.

El premio a la Mejor Autoría Original, entregado por Josué Iñíguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fue para Rosa Escrig, por 'Polígono', de La Escrig Producciones.

En el apartado de Mejor Escenografía, el ganador fue Mario Vega, por 'Las bodas del Fígaro', de Unahoramenos Producciones.

El Mejor Vestuario, entregado por Elisa Torres, espectadora del Teatro Cuyás, fue para Mónica Florensa Tomassi, por 'Las bodas del Fígaro', de Unahoramenos Producciones.

En la categoría de Mejor Espacio Sonoro, entregado por el músico Said Muti, el premio fue para Miguel Marín, por 'Atlas de Anatomía', de Paula Quintana.

En Iluminación ganó Iban Negrín porLa rebelión de las paria, de la Godot Escénica.

La Mejor Interpretación sin distinción de género, galardón entregado por cuatro alumnos de la Escuela de Actores, fue para Delia Santana, por 'Panza de burro', de Delirium Teatro; y Mingo Ruano, por 'Las bodas del Fígaro', de Unahoramenos Producciones.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, entregó el galardón de Mejor Dirección a Rosa Escrig, por 'Polígono', de La Escrig Producciones.

Como Mejor Espectáculo Familiar se coronó 'Los viajes de Flip', de Servicios Artísticos Insulares.

En el apartado de Mejor Espectáculo de Danza, el premio fue a 'Piedebase: Atlas de Anatomía', de Paula Quintana.

El galardón de Mejor Espectáculo de Teatro, entregado por Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, fue para 'Polígono,' de La Escrig Producciones.

El jurado encargado de determinar los espectáculos nominados estuvo compuesto por Alberto Ojeda, Charo G. Palmero, Fàtima Riera, Sergi Heredia, Paco Sánchez y Pepa Cases. El jurado responsable de elegir a las personas ganadoras estuvo integrado por Amadeo Bañó, Miren Amagoia, Anika Maestrojuán, Gonzalo Ubani, Nacho Vilar, Nora Navarro y Susana Rubio. Los Premios Réplica cuentan con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación SGAE.

