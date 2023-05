Paz Padilla recala este próximo fin de semana en Fuerteventura y Lanzarote

La gira por Canarias de la popular presentadora y humorista Paz Padilla con su montaje teatral 'El humor de mi vida' recala el día 5 de mayo en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, así como los días 6 y 7 de mayo en los Jameos del Agua, en Lanzarote.

'El humor de mi vida', que recorre hasta el próximo día 21 de mayo distintos espacios escénicos de Canarias, es la primera gran producción peninsular que se presenta en todas y cada una de las islas del archipiélago.

«El canario es muy generoso y acoge al forastero siempre con los brazos abierto. Siempre he sido muy feliz en Canarias y por eso he querido que 'El humor de mi vida' recorriera todas las islas. Esperaremos a que en La Graciosa haya un auditorio para volver en otra ocasión», señala Padilla, cuyo montaje ya han visto en España más de 100.000 espectadores.

El montaje teatral 'El humor de mi vida' está inspirado en el libro del mismo título número uno en ventas escrito por la propia artista en 2021 y editado por Harper Collins, en el que narra su experiencia vital acompañando a su marido, Antonio Vidal, en el proceso de su enfermedad y su despedida.

«Es una obra de amor, del acompañamiento y de la aceptación de la muerte a través de mi vivencia, experiencia y búsqueda personal a través del recurso del humor. Con humor las cosas duelen menos. Vivimos atormentados por la muerte. En la obra digo que si le tenemos miedo a la muerte moriremos todos los días, pero si le perdemos el miedo moriremos solo una vez. Hablar de la muerte es una cosa que a nadie le gusta porque vivimos en una sociedad en la que escondemos a nuestros cadáveres. No queremos ser conscientes de que todos moriremos, por eso hay que visibilizar sin dramas esa realidad», explica Padilla, que añade que «esta obra, que es una montaña rusa de emociones, es muy reflexiva y por eso el público cuando sale de la función sale pensando qué hacer con su vida».

Paz Padilla recuerda que cuando Antonio enfermó había fallecido poco antes su madre. «La gente se acercaba a mí y me hablaba con miedo y angustia. Yo los calmaba. Aquello me chocaba. Veía que su concepto de la muerte era muy distinto al que yo tenía. Cuando Antonio enferma y me comunican que le restan meses de vida yo intento ayudarle, pero no sabía cómo, porque nunca me había enfrentado a una situación tan dura. Deseaba que él pasara ese proceso de la mejor manera posible. Quería que él aceptara su muerte y que muriera en paz y en calma. Entonces empecé a buscar ayuda. Me refugié en Rafael Santandreu y en el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, entre otros… hablé con mucha gente vinculada desde el budismo al cristianismo, porque necesitaba entender la muerte, comprender el proceso por el que Antonio iba a pasar y qué pasaría conmigo una vez llegase el momento final. Entendía que tenía que sobrevivir después de su muerte».

La actriz y humorista confiesa que al terminar cada función de 'El humor de mi vida', que cuenta con dirección de Pablo Barrera, «terminamos llenos de adrenalina, porque son dos horas de una intensidad extrema. El ritmo narrativo es muy intenso y emotivo. Revivo lo que fue mi historia en cada una de las funciones».