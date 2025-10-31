Omayra Cazorla vuelve a casa tras «domar» su temperamento La popular humorista grancanaria protagoniza este sábado, a las 19.00 horas, el espectáculo 'Así Somos' en el Auditorio Alfredo Kraus

La humorista Omayra Cazorla vuelve a casa. Tras un año intenso y transformador en todos los sentidos, la humorista del barrio capitalino de Escaleritas regresa al Auditorio Alfredo Kraus este sábado, 2 de noviembre, a las 19.00 horas para presentar su espectáculo, 'Así Somos', un montaje tan divertido como directo, tan irreverente como honesto.

«Vuelvo con ganas. Ganas de ganas, pero no de ganar. Esta vez quiero sentir, explorar, vivirme y disfrutarme», confiesa la artista.

Omayra Cazorla se subirá al escenario de la Sala Sinfónica con un objetivo claro: reírse de lo que duele, pero sin esconder las grietas. «Hablar de la velocidad a la que vivimos, de los días en que pareciera que todo se desmorona, de la presión de ser fuertes siempre, de los dramones que cualquiera podría protagonizar sin necesidad de guionistas. Porque sí, la realidad supera a la ficción, y aquí estoy para contarlo», sentencia. Y acto seguido añade que su obra también es «una dosis imprescindible de salud mental, esa que tanto necesitamos en estos tiempos que nos arrastran como tsunamis».

La cómica grancanaria reconoce que en el escenario ya no quiere encasillarse en el papel de la mujer guerrera y «corajienta»que siempre está al ataque.

«Los años y la experiencia me han permitido flexibilizar y domar mi temperamento. No quiero ser esclava de un personaje», afirma. Aun así, su fórmula creativa sigue partiendo del cuerpo y de la conexión directa con quienes la miran: «Cuando me subo al escenario dejo mi yo atrás y me disocio para encarar con mi energía la representación. Pero cada vez menos: ya no me cuesta mostrarme vulnerable ante la gente que no conozco. Necesito coherencia conmigo».