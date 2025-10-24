Con el té moruno de Mariam Maimuni y Yasmin El Khalifi se saborean dos mundos Las dos jóvenes periodistas españolas de origen marroquí se reapropian de la palabra 'mora' para devolverle su dignidad

P.M. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 23:18 Comenta Compartir

Acaban de concluir su popular 'podcast' titulado 'Un té y lo que surja' en el marco del Festival Teatral Tres Continentes de Agüimes y son Mariam Maimuni y Yasmin El Khalifi, cuyo espacio en apenas tres años ha superado el millón de oyentes entre España, Marruecos y América Latina, demostrando que se puede habitar ambos mundos sin tener que pedir permiso. Crecieron entre dos mundos que se miran con desconfianza y siempre se les ha reclamado ser más marroquíes que españolas o viceversa.

«Siempre había alguien que te recordaba que no eras 'del todo' de ningún sitio. Con el tiempo entendimos que esa mezcla no era una debilidad, sino una fortaleza», señala Maimuni. «Tener dos culturas, dos lenguas, dos miradas del mundo te hace empática», añade.

En los episodios de su 'podcast' abordan temas como la identidad, el racismo cotidiano, la islamofobia, el amor entre culturas, la maternidad, el feminismo y los conflictos generacionales, todo ello desmontando clichés con ironía e inteligencia. «Durante años, palabras como 'mora', 'sumisa' o 'inmigrante' se usaron como insulto. Nosotras decidimos reapropiárnoslas, reírnos de ellas y devolverles dignidad», añade Yasmin El Khalifi, «porque cuando logras reírte de lo que antes te hacía daño, recuperas el poder. Cuando te reconoces en la risa del otro, algo se cura».

La autenticidad es la clave del éxito de su' podcast'. No siguen guiones cerrados ni estrategias de marketing. Los temas surgen de la actualidad, de las redes, de las experiencias personales o de lo que el público les hace llegar. «Lo importante es que siempre sea desde el respeto y la curiosidad», comenta Maimuni. «Por muy desagradable que sea un tema, hay que tratarlo. Creemos en el diálogo, aunque duela».

Feminismo

Su mirada sobre el feminismo ha despertado el interés de medios internacionales y académicos. Su feminismo es híbrido, vivencial, cotidiano. «Nuestro feminismo nace de la experiencia de vivir entre dos culturas, así que no puede ser una copia de ningún modelo. A veces sentimos que ciertos discursos feministas europeos miran a las mujeres musulmanas o migrantes desde la lástima o la superioridad. Y eso también es una forma de invisibilizarnos», lamenta El Khalifi.

«Queremos desmontar la idea de que una mujer musulmana no puede ser feminista porque los principios de igualdad están también en nuestras raíces. No hay una única manera correcta de ser mujer», explican.

El té, omnipresente en su programa, no es un simple decorado. Es un personaje más. «El té representa hogar, pero también apertura y encuentro. En la cultura marroquí, servir un té es decir: te recibo, te escucho, te respeto. No se trata solo de ofrecer una bebida, sino de abrir la casa y el corazón», recuerda Maimuni. «Al final, lo que hacemos no es solo un podcast. Es un recordatorio de que todos habitamos entre mundos. Y que, si somos capaces de escucharnos, tal vez descubramos que no estamos tan lejos unos de otros», concluyen las periodistas marroquíes.

Temas

Jóvenes

Feminismo

Marruecos

Agüimes