'Masdanza-España' se celebra este sábado en el Teatro Cuyás con tres coreografías 'El cielo sigue intacto', 'El elogio de la fisura' y 'Dalet (Da)' se representan a partir de las 19.30 en el recinto de la capital grancanaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 23:18

El Teatro Cuyás de la capital grancanaria acoge un año más el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, Masdanza, que conmemora este octubre su 30º aniversario con una edición especial que reafirma su papel como plataforma de referencia para la creación contemporánea. En esta ocasión, el festival presentará el programa 'Masdanza–España', este sábado 25 de octubre, a las 19.30 horas, con una propuesta que pondrá en valor el talento, la creatividad y la diversidad de los lenguajes escénicos que definen la danza actual en el país.

El programa reúne tres espectáculos de reconocidos artistas de la danza contemporánea en nuestro país. 'El Cielo Sigue Intacto' abre la velada con una propuesta de la compañía Lo Siento Mucho, integrada por Carla Cervantes y Sandra Egido. La pieza, premiada con el galardón del público en la 26ª edición de Masdanza, plantea una reflexión visual y emocional sobre la permanencia de lo esencial en medio del caos cotidiano. A través de una arquitectura corporal cuidadosamente construida, las intérpretes dialogan entre sí desde la fragilidad y la cercanía, en un acto físico de constante ajuste y negociación.

'El Elogio de la Fisura', de la coreógrafa e intérprete Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024, se presenta como un manifiesto coreográfico que explora la belleza que emana de lo incompleto, lo imperfecto y lo vulnerable. En esta pieza introspectiva, Nogal transita por un espacio escénico cargado de sugerencias, donde el cuerpo se convierte en receptáculo de dudas, sonidos y memorias.

'Dalet (Da)', creación del reconocido coreógrafo Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014, cierra el programa con una propuesta de gran carga simbólica y física. Inspirada en la letra hebrea Dalet, que simboliza el tránsito o la puerta, la pieza plantea un viaje colectivo hacia la transformación y el cambio. A través de la danza de seis intérpretes, acompañados por música en directo, la función transita desde lo gestual hacia una dimensión casi onírica.