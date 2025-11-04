'Harry Sinfónico' llega en enero al Teatro Pérez Galdós Se representará los días 7 y 10 de enero

El Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria acogerá en enero el espectáculo 'Harry Sinfónico', un tributo musical que celebra las icónicas bandas sonoras del universo cinematográfico de Harry Potter y que ofrecerá al público una experiencia envolvente más allá del concierto tradicional.

Las funciones tendrán lugar el 7 de enero a las 12.00 horas y el 10 de enero a las 20.00 horas, con entradas a la venta en harrysinfonico.com y teatroperezgaldos.es. La propuesta está dirigida a todos los públicos y se presenta como un plan ideal para estas navidades.

'Harry Sinfónico' reunirá a una orquesta en directo para interpretar algunas de las composiciones más emblemáticas asociadas al mundo mágico creado por J. K. Rowling, pero el evento pretende ir un paso más allá de lo musical.

El público será recibido en un ambiente tematizado desde el acceso al teatro, con decorados, ambientación, extras caracterizados, 'photocall', contenido sorpresa y elementos que convertirán la velada en una experiencia sensorial e inmersiva, diseñada para transportar al espectador al imaginario mágico que marcó a varias generaciones.

La preventa de entradas se activará el viernes 7 de noviembre de 12.00 a 17.00 horas, dirigida a quienes se prerregistren previamente a través de www.harrysinfonico.com. A partir de las 17.00 comenzará la venta al público general.