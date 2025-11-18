La familia Linares de Alonso Quesada revive con música y danza Se representa de nuevo este sábado, a las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás

La consejera del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el director de la obra Quino Falero; la coreógrafa Vanessa Medina y la compositora Laura Vega presentaron este martes 'La Umbría', de Alonso Quesada, con motivo del centenario de su fallecimiento.

Mediante la música y la danza se acerca al público a una historia que se centra en la familia Linares, que se encuentra recluida en su mansión por el temor a la enfermedad, a pesar de que el pueblo goza de una buena salud.

El montaje vuelve este sábado, a partir de las 19.30 horas, al mismo escenario en el que se estrenó en noviembre de 2022.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, destacó que «es una propuesta que rompió moldes por completo y que, por desgracia, no ha tenido el recorrido fuera de Canarias que realmente se merece y más con el enorme trabajo que hay detrás».

«Esta versión de Quino, es algo totalmente diferente con una mirada distinta a la del propio autor y donde se dan la mano tres genios. Ver en el escenario como estas tres piezas se conjugan de una manera armoniosa y resulta tan interesante, es algo difícil de creer», añadió Medina.

Por otro lado, Vanessa Medina señaló que «el cuerpo tiene una capacidad inmensa para crear movimientos, así que la dificultad estuvo más en poder adaptar esos cuerpos a la música de Laura Vega, teniendo en cuenta que no es muy estructurada ni comercial». «Al final desde fuera da la sensación de que la música estaba compuesta para ser bailada de esa manera», resaltó la coreógrafa.

La compositora Laura Vega quiso destacar el talento de Quino para contar una historia a través de una música que ya existía, ya que «no ha sido creada explícitamente para este espectáculo, si no que ha encontrado las diferentes piezas que encajan perfectamente en la trama, a pesar de que parece que ha sido hecha desde cero para la obra».