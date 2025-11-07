Eduardo Bazo, Premio Réplica de Honor 2025 La gala de entrega de los galardones canarios de las artes escénicas se desarrollará el 25 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus

La Asociación Réplica ha concedido el Premio Réplica de Honor 2025 al director de escena Eduardo Bazo, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aportación al teatro.

El presidente de la Asociación Réplica, Israel Reyes, comunicó personalmente a Bazo el fallo de la asamblea. La entrega del galardón tendrá lugar el 25 de noviembre en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, a las 20.00 horas.

«La historia de Eduardo con el teatro empezó muy pronto. Mi padre dice que Edu siempre fue un personaje teatral para toda la familia, dice que siempre actuaba de alguna man», recuerda Yeray Bazo.

Desde adolescente, Eduardo Bazo mostró su vocación escénica al fundar junto a su madre la escuela infantil de teatro La Recoba, en el Puerto de la Cruz. Espacio que tenía como propósito, inculcar el amor por el teatro.

Más tarde se trasladó a Madrid, donde comenzó trabajando descargando camiones, de lucero y técnico de gira hasta convertirse en ayudante de dirección de José Luis Gómez durante ocho años.

A lo largo de su carrera ha trabajado con directores como Antonio Medina, Joaquín Vida y Eusebio Lázaro, y ha dirigido numerosos montajes, entre ellos 'El camino más duro', 'Las criadas' y 'La traba', todas estas para Delirium; 'Los Jardieles' y 'Querido Néstor' para Clapso.

También en Canarias estrenó 'La mosca detrás de la oreja', 'La fábula del insomnio' y 'Lope para dos'. En la península estrenó otros montajes, 'Luna de miel para seis', 'Castillos en el aire', 'La mujer de negro', 'Canción de navidad', 'El dardo en la palabra', 'Drácula', 'Al final del Arcoiris' o el éxito de taquilla en Madrid, 'Los 39 escalones'.

También ha incursionado en la ópera y la opereta, y ha colaborado estrechamente con el coro infantil del Orfeón Pamplonés.

Además de su labor teatral, Bazo ha desarrollado una importante carrera en el ámbito musical, siendo director artístico de conciertos de artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Mestisay o Germán López.

Pionero en la aplicación de técnicas teatrales a la dirección artística de grandes eventos publicitarios, ha estado al frente de producciones como la presentación de Terra, el lanzamiento del Airbus de Spanair, los Carnavales de Tenerife y Maspalomas, la ExpoZaragoza, y diversos actos del Grupo Social ONCE.

Eduardo Bazo ha sido maestro y referente para varias generaciones de directores de escena, entre ellos Severiano García e Israel Reyes.

Espectáculos nominados

Un total de 30 espectáculos optan a ser nominados en las diferentes categorías de la 14ª edición de los Premios Réplica, tras el cierre del plazo de presentación de propuestas el pasado 31 de octubre. De estos espectáculos candidatos, seis corresponden a danza, seis son propuestas de teatro familiar y 18 son obras de teatro para público adulto.

El objetivo principal de los Premios Réplica de las Artes Escénicas de Canarias es reconocer, visibilizar y poner en valor el trabajo de las compañías y profesionales del teatro, la danza y el espectáculo en vivo del archipiélago canario.

La exhibición de artes escénicas se celebrará en las dos capitales de provincia, entre el Teatro Guiniguada (Gran Canaria) y el Espacio La Granja (Tenerife). Se seleccionarán cinco obras, que realizarán una función en cada uno de estos espacios.

En esta primera fase de preselección, el jurado, compuesto por seis profesionales vinculados a la cultura y a las artes escénicas, ha seleccionado cinco propuestas por cada categoría.