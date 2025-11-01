'Mr Bo' demuestra que decir que «no» es un acto de amor La compañía vasca Marie de Jongh presenta su montaje familiar y sin palabras el 15 de noviembre en el Teatro Pérez Galdós

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

El señor Bo, tres sirvientes y una vida entera obedeciendo. De esa imagen nace 'Mr Bo', la nueva producción de la compañía vasca Marie de Jongh, que se estrenará el sábado, 15 de noviembre en la Sala Principal del Teatro Pérez Galdós, en una función abierta para todos los públicos y que tendrá dos sesiones escolares el día anterior.

La obra, dirigida por Jokin Oregi, propone un viaje sin palabras a través del poder, la obediencia y la posibilidad de decir «no».

Finalista en los Premios Max 2025 y ganadora del Premio al Mejor Espectáculo en la Mostra de Igualada 2024, 'Mr B'o es una pieza que combina la máscara y la precisión gestual para hablar de temas que habitualmente incomodan: la educación, los límites, la autoridad y el amor.

El punto de partida es más cotidiano de lo que creemos, un niño al que nunca se le dijo «no». El pequeño Bo crece rodeado de obediencia, de adultos que lo complacen. Con el tiempo, aquel niño adorable se convierte en un adulto déspota.

«Todos llevamos un potencial déspota dentro. Es muy fácil convertir a un niño en monstruo: basta con que los adultos sucumbamos a nuestro propio monstruo, ese que es cobarde y vago. La gente se resiste a convertirse en adulta, y eso deja a los verdaderos niños sin referentes», apunta Jokin Oregi.

En escena, la relación entre Bo y sus tres sirvientes se convierte en una metáfora de nuestras propias estructuras de poder. Hay momentos de comedia, de ternura y de pura incomodidad, donde el público se reconoce en ambos lados del espejo. «Si no nos viéramos reflejados en Bo o en sus criados, la obra no funcionaría. Lo grotesco es profundamente humano», resume Oregi.

Sin condescendencia

El teatro familiar no tiene por qué ser condescendiente, y Marie de Jongh lo demuestra con esta producción. «En 'Mr Bo', los niños ríen, pero también entienden. Ellos conocen las jerarquías, las viven en la familia, en la escuela, en el parque. Saben de servidumbres, de roles, de poder. El humor nos permite tomar distancia y saltar la barrera del prejuicio. A través del juego, entramos en lo incómodo sin miedo», indica el director.

Los intérpretes, Ana Martínez, Ana Meabe, Javier Renobales y Anduriña Zurutuza, encarnan a los personajes, transformando la comedia en una forma de pensamiento. No hay texto, pero hay discurso: el del cuerpo que se rebela y el del gesto que dice «basta» sin gritarlo.

'Mr Bo' está dirigida a niños y niñas a partir de 4 o 5 años, pero su mensaje no entiende de generaciones.