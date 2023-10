«Estoy cómodo en personajes que me hagan descubrir cosas nuevas en mí»

El actor Mingo Ruano interpreta a Luján Smith en el montaje que acaba de estrenarse en el Teatro Pérez Galdós, 'Protocolo del quebranto'. En Osel, el territorio que domina el impulsivo Crezck, se encuentra desposeído de su ego alimentado por el éxito de una carrera como fotoperiodista de guerra. «Diríamos que se trata de un tipo con experiencia en conflictos bélicos que ambiciona consagrar su carrera buscando la mejor foto y así poder seguir manteniendo su estatus social y profesional por el que tanto ha trabajado», explica Ruano, que comparte escenario en este montaje que dirige Mario Vega con Marta Viera y Luifer Rodríguez.

Para el veterano actor canario, Luján es uno de los personajes más complejos que haya interpretado hasta la fecha. «Complejo por sus contradicciones y más en la situación en la que se ve envuelto en la trama. Su doblez es muy sutil y hay que hilar fino. Digamos que en mi experiencia en escena es uno de los personajes que, dadas las circunstancias que vive en la obra, más exigencia física me ha llevado para mantenerlo en escena. Estar herido de una pierna por la explosión de una mina anti personas supone un esfuerzo físico de mayor grado. Para eso el entrenamiento físico ha sido fundamental».

Para Mingo Ruano «nunca es grato interpretar a un personaje que está en las antípodas de tu escala de valores, pero es la vida del personaje no la mía. Intento distanciarme bastante del juicio a los personajes, ya que no dejan de ser personas que se comportan dentro un contexto concreto y en base a su manera de gestionar las relaciones humanas. En esta obra los tres personajes tienen unas aristas muy afiladas. Queda más que demostrado que vivir una guerra pasa factura y puede traer consecuencias terribles para los seres humanos. En situaciones extremas el ser humano puede llegar a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Quién soy yo para juzgarlos», reflexiona el actor, quien añade que «los actores debemos querer y entender a nuestros personajes con sus luces y sombras, porque juzgarlos no nos facilita el proceso de creación del personaje y mucho menos la vivencia».

Ampliar Ruano interpreta al periodista Luján Smith. C7

A muchos espectadores que han podido contemplar la función les ha resultado una experiencia asfixiante e incómoda, pero Ruano estima que «es necesario que no perdamos perspectiva de la realidad que nos rodea como humanidad. Estamos centrados en la búsqueda de nuestro estado del bienestar sin querer mirar más allá de nuestro propio submundo, aun creyéndonos dueños del universo. Y el teatro tiene ese valor histórico de enseñarnos la realidad de la vida. Toda ficción representa a una realidad y en este caso la realidad supera la ficción», dice.

Para Ruano esta temporada se presenta muy teatral con la gira de 'Mararía la de Femés' y 'Protocolo del quebranto' que iniciará gira tras su estreno por el circuito teatral nacional e internacional, a la que sumará el regreso del montaje de 'Michelle una comedia muy seria', de la que también forma parte del elenco. El agua es un elemento recurrente en el montaje que dirige Vega. De la dificultad que ha comportado trabajar continuamente con el vestuario mojado habla el actor. «Más que duro ha sido incómodo. Es una novedad escénica poder actuar bajo la lluvia. Ni siquiera en la vida real solemos dejar mojarnos por la lluvia, la evitamos, así que tuvimos que ir acostumbrándonos a integrarla como algo cotidiano. Empapados una y otra vez... Gracias al equipo que siempre nos atienden para que no tengamos desajustes bruscos de temperatura. Y qué quieres que te diga, es una pasada la sensación de estar bajo la lluvia en un escenario», agrega.

Según confiesa el actor «me encuentro cómodo interpretando personajes que me hagan descubrir cosas nuevas en mí, como persona y como actor, hace que aprenda cosas nuevas sobre mí».