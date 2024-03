Carlos Belda y Hans Piesbergen protagonizan 'Robinson&Crusoe'

Dos náufragos de distinta nacionalidad se encuentran en el Teatro Guiniguada este sábado, a las 20.00 horas. Es la puesta en escena de 'Robinson & Crusoe', una obra teatral, metáfora de la soledad, que trata del encuentro entre culturas, el aprendizaje de la conveniencia, la reconciliación y la gran necesidad de comunicarse.

Un proyecto de Teatro Tamaska, en colaboración con Theater in Kempten y Teatro El Sauzal, que se inspira en la famosa novela de Daniel Defoe 'Las aventuras de Robinson Crusoe'.

Bajo la dirección de Josefa Suárez, los actores Carlos Belda y Hans Piesbergen interpretan a dos pilotos de ejércitos contrarios que se refugian en una isla solitaria, que resulta ser un edificio sumergido. Después de tres días de enfrentamiento se dan cuenta de que no pueden continuar así. Por ello, intentan comunicarse, pero no resulta fácil al no hablar el mismo idioma y provenir de diferentes culturas.

Para sobrevivir tienen que llegar a un acuerdo así que, poco a poco, aprenden algo sobre el otro. Juntos pescan un pez, juegan al ping-pong, escriben una carta y la envían como mensaje en una botella. Finalmente, intentarán unidos encontrar una forma de salir de la isla.

El Teatro Tamaska nace en los años noventa a partir de la fusión de varios profesionales que provienen de diversas compañías del sector. A lo largo de los años, han creado alrededor de una veintena de espectáculos con los que se han realizado giras en Canarias y la península.

Además, han participado en importantes eventos como el Festival Internacional de Teatro Joven, Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y Festival de Edimburgo Fringe, entre muchos otros.

Las entradas están disponibles al precio de 10 euros en www.elteatroguiniguada.com y en la taquilla del recinto. Al igual que el resto de la programación de este escenario que gestiona el Gobierno de Canarias, existen descuentos para diferentes colectivos.