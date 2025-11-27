Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

Gregorio Jiménez Tornero, conocido artísticamente, protagoniza desde este jueves y hasta el domingo una exitosa mini-gira canaria con su espectáculo 'América Forever', caracterizada por tener las entradas vendidas en casi todas las paradas. Así ha sucedido en su estreno en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, en las dos funciones que protagoniza este viernes en el Teatro Leal de La Laguna y las otras dos de este sábado en el Centro Cultural Guaires de Gáldar. Se despide el domingo en el Centro Federico García Lorca de Ingenio, donde quedan muy pocas localidades por vender para los pases de las 18.00 y 20.00 horas.

–¿Le resultó complicada la selección de los mejores momentos de 'Aiguantulivinamérica' para dar forma a 'América Forever'?

–Lo complicado no fue elegir, sino renunciar. 'Aiguantulivinamérica' ha crecido tanto durante estos 25 años que se ha convertido en algo parecido a un universo cinematográfico. Así que para 'América Forever' he seleccionado material que siga teniendo vigencia hoy, que continúe generando esa sensación de verdad escénica, y lo he mezclado con elementos nuevos. La sensación ha sido como editar un 'director's cut', pero en vivo… y sin poder echarle la culpa al montador.

–¿Qué tiene América, o mejor dicho, la América que nos llega a través del cine, para fascinarle tanto?

–Es el mayor generador de épica involuntaria del planeta. Hollywood nos vende una América en la que todo es más grande, más heroico y más improbable que en nuestras vidas. Y eso la convierte en un modelo fabuloso con el que compararnos. Es como mirarse en un espejo deformante, pero al revés: me sirve para señalar nuestras propias distorsiones de la forma más divertida posible. Ese contraste es el que siempre me ha seducido.

– ¿Se ha encontrado con norteamericanos en España que hayan visto el espectáculo?

–Muchos. Y se lo han tomado muy bien. Algunos incluso han descubierto tópicos de su propio cine que desconocían. Y no solo en España: representé este espectáculo en Nueva York para hispanohablantes —muchos de ellos estadounidenses— y se partían de risa. Cuando la caricatura se hace desde el cariño, la complicidad aparece sola.

–¿No cree que Trump tiene todos los ingredientes para un 'show' monográfico?

–Trump tiene ingredientes para un show, para una trilogía y para un parque temático. El problema no es de material, es de estabilidad emocional del guionista. Cada vez que escribes un chiste sobre él, cambia de capítulo. Prefiero que aparezca en mis espectáculos como personaje secundario poderoso, de esos que roban plano, pero no quiero hacerle un 'spin-off'. Bastante protagonismo tiene ya.

Goyo Jiménez. C7

–¿En España se tiene cintura para que un 'España Forever' no levante ampollas?

–A España, últimamente, la estamos dejando sin cintura, sin caderas y con las articulaciones más agarrotadas que nunca. Pero no es un fenómeno exclusivamente patrio. El mundo entero está poco por la labor de la risa autocrítica. Cada vez veo menos intención de divertirnos con lo propio y más entusiasmo por caricaturizar lo ajeno.

– ¿Tiene en cuenta que hoy con cualquier cosa algunos, sobre todo en redes, se molestan?

–Claro que lo tengo en cuenta… para no tenerlo en cuenta demasiado. Si haces humor pensando en no molestar a nadie, acabas contando chistes sobre nubes. Yo escribo desde la honestidad, desde el cariño y, sobre todo, desde la empatía. Puedo equivocarme, sí; puede haber torpeza, pero no mala intención. Si alguien se ofende por un chiste creado bajo esas premisas, suele ser porque ya venía con la necesidad de ofenderse de serie.

–¿Es más difícil hacer humor hoy que en los 90 y 2000 por los 'haters'?

–En algunos aspectos sí, en otros no. No soy de los de «cualquier tiempo pasado fue mejor». Hoy es más fácil ser visible, pero eso implica también mayor exposición a comentarios destructivos. Por suerte, ya no generan el impacto que generaban. Lo que hace más difícil el humor hoy no son los 'haters', sino la inmediatez, la sobreabundancia de contenido gracioso y la brecha de edad, códigos y referencias entre creadores y espectadores.

–¿Vive un mal momento la ironía y el humor negro?

– Viven un mal momento… en medios y redes. En los teatros, en las calles y en las sobremesas sigue muy vivos. El humor negro y la ironía solo fallan cuando se usan mal. Cuando están bien hechos, resultan catárticos: te permiten reírte de lo que te da miedo. Y si hay algo que triunfa últimamente es el miedo. Así que hay que seguir haciéndolos, aunque ahora necesitemos casco y coderas.

–¿Qué puede adelantar de 'América Forever' a los que ya han adquirido las entradas?

–'América Forever' es mi regreso a ese universo que el público ha hecho suyo. Es una actualización de los mitos, exageraciones y delirios que nos ha regalado la cultura norteamericana, pero vistos con la mirada de hoy, con más precisión, más mala leche simpática y más experiencia vital y profesional: ahora soy un poco menos torpe en el escenario. Es un viaje por la América que creemos conocer aunque no hayamos pisado nunca el país, y por la España que la mira, la copia, la critica y la disfruta.