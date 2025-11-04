Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Antonio Morales, Guacimara Medina y Óscar Rodríguez Vila. C7

El Cabildo de Gran Canaria crea el Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada

'La Pecera' de la casa palacio está dedicada al escritor con una intervención diseñada por Óscar Rodríguez Vila

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

Hace cien años, tal día como este martes, fallecía en el municipio grancanario de Santa Brígida Alonso Quesada, cuando aún no había cumplido los 39 años de edad.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de las Consejerías de Presidencia y de Cultura, ha desplegado en el día de hoy diferentes iniciativas para conmemorar el Centenario del escritor modernista a quien se dedicó este año el Día de las Letras Canarias 2025 y quien fue nombrado a título póstumo Hijo Predilecto de Gran Canaria. El nombre y la figura de Alonso Quesada (Las Palmas de Gran Canaria, 1886-Santa Brígida, 1925), seudónimo de Rafael Romero Quesada, lo ocupará todo en este martes.

En la mañana tuvo lugar el principal acto institucional en el exterior del Cabildo grancanario, en donde su presidente, Antonio Morales, y la consejera de Cultura, Guacimara Medina, también asistieron a la inauguración de la exposición que hasta el día 18 de noviembre se exhibirá en 'La Pecera' de la calle Bravo Murillo y que ha diseñado el creador Óscar Rodríguez Vila.

En el transcurso del acto Antonio Morales anunció, con la intención de mantener viva la memoria de Alonso Quesada y poner en valor la repercusión de su legado literario en el contexto nacional, la convocatoria del Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada con la finalidad de incentivar a los creadores y creadoras de este género. Con un premio único dotado económicamente con 10.000,00 euros la convocatoria impulsada por el Departamento de Ediciones tendrá carácter bienal.

Advirtió que Quesada fue «un hombre de vanguardia del posmodernismo que pudo haber sido sin duda una referencia de la literatura española. Sin duda su huella nos ha marcado y por eso el Cabildo ha respondido a su legado con la celebración de este Centenario que potencia su memoria».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  3. 3 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  6. 6 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  7. 7 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cabildo de Gran Canaria crea el Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada

El Cabildo de Gran Canaria crea el Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada