El Cabildo de Gran Canaria crea el Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada 'La Pecera' de la casa palacio está dedicada al escritor con una intervención diseñada por Óscar Rodríguez Vila

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 23:24

Hace cien años, tal día como este martes, fallecía en el municipio grancanario de Santa Brígida Alonso Quesada, cuando aún no había cumplido los 39 años de edad.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de las Consejerías de Presidencia y de Cultura, ha desplegado en el día de hoy diferentes iniciativas para conmemorar el Centenario del escritor modernista a quien se dedicó este año el Día de las Letras Canarias 2025 y quien fue nombrado a título póstumo Hijo Predilecto de Gran Canaria. El nombre y la figura de Alonso Quesada (Las Palmas de Gran Canaria, 1886-Santa Brígida, 1925), seudónimo de Rafael Romero Quesada, lo ocupará todo en este martes.

En la mañana tuvo lugar el principal acto institucional en el exterior del Cabildo grancanario, en donde su presidente, Antonio Morales, y la consejera de Cultura, Guacimara Medina, también asistieron a la inauguración de la exposición que hasta el día 18 de noviembre se exhibirá en 'La Pecera' de la calle Bravo Murillo y que ha diseñado el creador Óscar Rodríguez Vila.

En el transcurso del acto Antonio Morales anunció, con la intención de mantener viva la memoria de Alonso Quesada y poner en valor la repercusión de su legado literario en el contexto nacional, la convocatoria del Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada con la finalidad de incentivar a los creadores y creadoras de este género. Con un premio único dotado económicamente con 10.000,00 euros la convocatoria impulsada por el Departamento de Ediciones tendrá carácter bienal.

Advirtió que Quesada fue «un hombre de vanguardia del posmodernismo que pudo haber sido sin duda una referencia de la literatura española. Sin duda su huella nos ha marcado y por eso el Cabildo ha respondido a su legado con la celebración de este Centenario que potencia su memoria».