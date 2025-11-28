Arte que dialoga con los espacios 'Manriqueños' Una nueva entrega del Festival Escena Lanzarote se desarrolla desde este sábado en enclaves diseñados por el artista conejero

Cada noche es única. A veces son pequeños los detalles diferenciales, pero cada función es única. Y más cuando recala en algunos enclaves. Esta realidad se disparará, desde este sábado 29 de noviembre y hasta el próximo 9 de mayo, gracias a la nueva entrega del Festival Escena Lanzarote, que desarrollará una programación de música, teatro y danza en algunos de los espacios más significativos que diseñó en la isla el artista conejero César Manrique.

«Realizamos desde el 2019, con el único parón del 2020 por la pandemia de la covid-19, un festival que suceda en los espacios que César Manrique diseñó y que siga su impulso de simbiosis entre naturaleza y arte. Así, los espectáculos se mezclan con esos espacios que tienen una enorme significación», explica Quino Falero, director de este proyecto impulsado desde los Centros de Arte y Turismo de Lanzarote.

El Auditorio de Jameos del Agua, el Jardín de Cactus, la Cueva de los Verdes, el Castillo de San José y el Islote de Fermina son los espacios que acogerán las distintas propuestas escénicas y musicales hasta la primavera de 2026.

«Hemos apostado por una programación que se desarrolla con un lenguaje universal, donde el idioma no sea un obstáculo para disfrutar los distintos espectáculos y para que conviva el público residente en la isla y el visitante. El reto es encontrar una programación que sea también atractiva plásticamente y que suceda de forma orgánica con el espacio que los acoge. Mis referencias son festivales que se gestan en torno a Bienes de Interés Cultural (BIC), como sucede en los de Mérida, Almagro, Granada, Peralada o Edimburgo, entre otros», señala Quino Falero.

Así, quienes se adentren en estos cinco enclaves lanzaroteños disfrutará de una experiencia más amplia de la convencional. «La industria cultural debe ocupar los espacios turísticos. Lanzarote y César Manrique y su legado son el paradigma. Hemos apostado por compañías muy potentes y por espectáculos de formato medio o pequeño según el espacio. Cada uno tiene su propio lenguaje, todos tienen que ver con la música, el movimiento y la poética. Los límites cada vez más difusos entre las distintas disciplinas», defiende Falero. «Cada propuesta es un sueño que deseo que suceda en un espacio concreto. Soy de Lanzarote y el festival está hecho desde un lugar romántico. Recuerdo que cuando estaba en el instituto iba al Festival de las Nacionalidades, donde se forjó mi amor por este oficio», añade.

La programación

Este sábado 29 de noviembre se abre el Festival con el espectáculo 'Dique', de la compañía Nova Galega de Danza, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Jameos del Agua. Esta propuesta de una hora de duración y dirigida por Marta Pazos se desarrolla «en torno a unas mujeres que construyeron un dique en Galicia y donde la piedra se convierte en un elemento simbólico para danzar, lo que cobra todo su sentido en los Jameos», avanza el director del festival.

David Coria y Paula Comitre son los bailaores flamencos que protagonizarán, los días 27 y 28 de diciembre, la pieza 'Suite', en el Auditorio la Cueva de los Verdes. El público asistente tendrá que descender previamente a pie durante 20 minutos por este enclave natural para disfrutar del espectáculo.

Más propuestas

El 30 de enero, a partir de las 20.00 horas, recogerá el testigo la compañía de Mar Gómez, para representar la pieza de danza contemporánea 'Martys', en el Auditorio Jameos del Agua.

El Jardín de Cactus el 14 de febrero y al día siguiente la pista de baile de Jameos del Agua serán los escenarios de 'Ojos del océano', propuesta de la compañía Eszer, con Rocío Erpel y Adrián Martínez al frente.

La danza contemporánea emerge de nuevo en los Jameos del Agua de la mano de 'Afines', propuesta de Marcat Dance que se representará 28 de febrero.

Daniel Abreu y Dácil González, en 'La desnudez'.

Le seguirá en el calendario, el 7 de marzo, 'De Jarana', propuesta en la que el bailarín Jep Meléndez y los músicos Benito Cabrera y Tomás Fariña recuperan el concepto de su espectáculo 'A pies y manos' con una propuesta nueva inspirada en las fiestas canarias.

'¡Viva!', con Manuel Liñán al frente, llevará de nuevo el flamenco a los Jameos del Agua el 28 de marzo, mientras que el 11 de abril harán lo propio en el mismo espacio, con su propuesta de danza contemporánea, los canarios y Premios Nacionales, Dácil González y Daniel Abreu, que protagonizarán su celebrado montaje 'La desnudez'.

El Castillo de San José se estrenará en esta edición el 25 de abril con el montaje de cabaret titulado 'Una noche en Magdalá', protagonizado por la compañía canaria Bypass Teatro, con el grancanario José Carlos Campos al frente. Cerrará el festival 'Hidden', dirigido por Lali Ayguadé, el 9 de mayo, de nuevo en el Auditorio Jameos del Agua.