'Afortunadas' revive la expulsión de los moriscos del siglo XVII como un reflejo del presente El Teatro Pérez Galdós acoge este viernes y sábado el estreno de esta comedia escrita por Eva Hibernia y Albert Tola, bajo la dirección del canario Rafael Rodríguez

'Afortunadas' invita al espectador a realizar un viaje en el tiempo escénico divertido y lúcido que no solo le permite descubrir una realidad muy poco conocida del siglo XVII, la expulsión de los moriscos de España y la esclavitud reinante en el archipiélago canario; también, entre risas y con un aparataje contemporáneo en apariencia ligero, sitúa ante el espejo una de las grandes cuestiones mundiales del siglo XXI, las migraciones.

El Teatro Pérez Galdós acoge este viernes y sábado, días 21 y 22 de noviembre, siempre a partir de las 20.00 horas, la puesta de largo de esta coproducción entre la Fundación que rige los destinos de este recinto escénico, la compañía grancanaria 2RC Teatro y la peninsular Nigredo.

El grancanario Rafael Rodríguez dirige un elenco conformado por los también isleños Saray Castro, Mingo Ávila y Alicia Ramos, a los que se suma Rodrigo García Olza, pieza clave a su vez del engranaje de Nigredo Teatro.

«Es un proyecto que surgió hace dos años, con la visita de Albert Tola a un taller de Canarias Escribe Teatro. Hablamos de hacer un montaje que hablara de Canarias y a su vez reflexionase desde la contemporaneidad sobre el siglo XVII. Una mirada al pasado para entender el presente. El texto lleva un profundo estudio histórico detrás, para abordar la expulsión de los moriscos y la esclavitud en Canarias, cuestiones que tocan realidades actuales como la de los inmigrantes que están siendo expulsados en Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump», apunta Rodríguez.

Una comedia bien contada

Advierte que 'Afortunadas' «no es un trabajo historicista, es anacrónica». «Hemos querido hacer una comedia, su objetivo es divertir, que la gente disfrute de una historia bien contada, pero que a su vez se aborden cuestione de calado. La protagonista es una morisca que es expulsada de Madrid y que, camino de América, recala en Canarias. A partir de ahí se desarrollan una serie de claroscuros, de cambios de identidades, donde acaba entrando en juego el amor que logra que las cosas cambien», añade el director canario.

Albert Tola, que firma el texto junto con Eva Hibernia, reconoce que en el episodio histórico de la expulsión de los moriscos de España, «que es muy desconocido», resuenan los «ecos de Trump y el auge actual de la extrema derecha en todo el mundo».

Canarias, señala el dramaturgo, vivió una situación excepcional al respecto, en el siglo XVII. «Se habían vendido tantos esclavos aborígenes a los mercados de Valencia, Barcelona y Sevilla que vieron que si expulsaban a los moriscos se quedaban sin nadie para trabajar las tierras. En aquellos tiempos se habla de los esclavos como si fueran piezas y no de seres humanos, lo que nos lleva a reflexionar sobre los mal llamados primer y tercer mundo», destaca Tola.

La escritura a cuatro manos de 'Afortunadas' llegó a buen término gracias a un ejercicio de «fe, cariño, amistad y confianza», apunta el dramaturgo. «Eva y yo fuimos pensando y realizando una batería de escenas que nos repartimos. Luego le aplicamos una especie de canibalismo literario, donde cada uno podía reescribir la escena del otro siempre y cuando aportase cosas mejores a las ya plasmadas. Eso provoca que hoy no recuerde quién escribió cada parte, porque lo importante fue que todo cuajase como en las buenas mayonesas, que se generase una unidad», apunta sobre aquel proceso primigenio del montaje.

Vida escénica y espacio sonoro

Rafael Rodríguez, por su parte, asegura que desde la dirección ha apostado por «darle una resolución escénica contemporánea» a esta historia, que se plasma incluso, destaca, en el vestuario diseñado por Raúl Ravelo, «que no está situado en el siglo XVII». Así se genera, comenta, «un juego libre, personal y poético» en el que afloran desde la sensualidad hasta las cuestiones religiosas.

El cuarteto de actores se multiplica en distintos pasajes, aunque el punto de partida sitúa a Saray Castro en la piel de la morisca Nemorina; a Mingo Ávila como el morisco Ismail; a Alicia Ramos como el alférez que se transfiere en monja; y a Rodrigo García Olza como Gallardo, el arzobispo que es enviado a Canarias para decidir si se expulsa o no a los moriscos de las islas.

La cantante y experta en música Antigua, Isabel Álvarez, ha llevado a cabo un profundo trabajo de documentación para generar el espacio sonoro de 'Afortunadas', destacan Rodríguez y Tola. «Le ha dado una revisión contemporánea a las piezas de la época que figuran en la obra. Incluso ha trabajado con algún fragmento inédito encontrado en los archivos de la Catedral de Santa Ana», avanza el director de una obra que confía que gire por las islas y los teatros y principales festivales peninsulares durante el segundo semestre de 2026.