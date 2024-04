Supersubmarina: «Estamos aquí para celebrar la vida»

Regresaban de tocar en el Medusa Festival en Cullera (Valencia). Se iban a quedar a dormir en un hotel para evitar la paliza de conducir de madrugada hasta Baeza, en Jaén, pero querían llegar a las fiestas de su pueblo para pasar el último día con la familia y los amigos. Salieron la madrugada del 14 de agosto de 2016 y ya cerca de las ocho de la mañana, a unos pocos kilómetros de su querida Baeza, el monovolumen en el que viajaban se estrellaba contra una furgoneta de reparto de pan.

El Seat Alhambra acabó hecho chatarra. El choque fue tan brutal que cualquiera podría haber muerto, pero las gravísimas lesiones de sus ocupantes frenaron en seco la meteórica carrera de Supersubmarina, uno de los grupos más exitosos del indie español, la banda que deslumbraba a sus fans y llenaba recintos, la misma que ingenió los acordes de esa pequeña obra maestra que es 'LN Granada' y sus estrellas 'alhambrándoles' al pasar.

Los cuatro baezanos sufrieron lesiones de gravedad, pero el que peor parado salió fue el cantante y compositor, Jose, que iba durmiendo y llegó inconsciente al hospital, con un gravísimo traumatismo craneoencefálico, más muerto que vivo. Estuvo 31 días en coma. Cuando despertó, tan solo podía mover los ojos.

Ocho años después del mutismo que siguió al accidente, Jose Marín, Chino; Juan Carlos Gómez, Juanca; Antonio Cabrera, Pope, y Jaime Gandía, los cuatro miembros de Supersubmarina han reaparecido este jueves subiéndose de nuevo a un escenario, en este caso a las tablas del madrileño teatro Pavón para «celebrar la vida» y presentar el libro 'Algo que sirva como luz' (Aguilar), escrito por el periodista Fernando Navarro, y que recompone la historia del grupo tras aquel fatal siniestro.

«No quiero lágrimas», tuvo que decir Juanca ante la emoción de los dos minutos de aplausos con los que el público que abarrotaba el recinto recibió a los jienenses. «Un concierto es más fácil que esto», bromeó el batería. Él tuvo que permanecer 47 días en la UCI y más de 20 en coma inducido. Tanto Juanca como Jose y Jaime se debatieron entre la vida y la muerte en las primeras 72 horas tras el choque, mientras que Pope, que iba conduciendo, se destrozó las costillas y se rompió el fémur de la pierna izquierda, pero pudo arrastrarse para ver cómo estaban los demás. «Mi secuela principal es ser quien conducía», se dolió el bajista, unas palabras cortadas por Jaime: «Tú no tuviste la culpa de nada, pasó y ya está, podríamos haber conducido cualquiera».

«Reconciliados» con la música

Ocho años después de una lenta recuperación, en la que Jose aún sigue inmerso, Navarro los ha reunido para la presentación del libro, en el que cuenta «la realidad» de la banda a partir de entrevistas que inició en 2021 con los cuatro miembros de Supersubmarina y otras 60 personas, entre las que están sus padres, novias, amigos, gente de su discográfica y hasta médicos que los atendieron tras el accidente, como un internista que recuerda que al ver el historial médico de Jose «no podías creerte que pudiese estar vivo».

Tras todos estos años de silencio, aseguraron que han «recobrado» las ganas y que se han «reconciliado» con la música, lo que ya es un buen punto de partida «porque era muy difícil», explicó Jaime en una entrevista a Europa Press. El accidente les supuso «un shock tan tremendo que nos vimos muy indefensos ante la posibilidad de poder dar una explicación de lo que verdaderamente nos estaba sucediendo sin infligirnos un daño aún más grande del que ya estábamos sufriendo». Ante esta tesitura decidieron cerrar filas «para protegernos y centrarnos en nuestras recuperaciones». El resultado: ocho años apartados del foco público.

Los cuatro artistas han vivido el «trauma» de diferentes maneras: Juanca volvió a la batería en otro grupo; Pope, que llegó a aborrecer la música de Supersubmarina, tardó más; Jaime reconoció que le costó volver a tocar la guitarra; pero Jose sigue con secuelas que le impiden tocar la guitarra. «Lo que me queda es recuperar la elasticidad del brazo derecho que no me deja tocar, pero lo estoy solucionando. La memoria la perdí prácticamente, la he recuperado con el tiempo», admitió a EP mientras bromeaba diciendo que se acuerda del éxito del grupo «por vídeos de YouTube».

Sobre la gran pregunta de si Supersubmarina volverá a subirse a los escenarios, Chino aseguró: «Vamos a volver, seguro. Supersubmarina es la parte más importante de mi vida. Son mis amigos y mi pasión». El resto de sus compañeros prefirió no poner fecha al regreso, aunque «la voluntad por nuestra parte no va a faltar», dijo Juanca. De hecho, contaron que existen unas canciones «muy potentes» que no se llegaron a grabar por el accidente y que podrían ser buenas candidatas para ese concierto de vuelta.

De momento están felices de haber participado en el libro de Navarro, «que creemos que no se queda solo en la historia de Supersubmarina, sino en la historia de cuatro personas que han tenido un proceso intenso y que pueda servir como luz para más personas», añadió el batería.

La banda, además, lanzará el próximo 12 de abril el LP 'La Maqueta', una remasterización de canciones de sus primeros años que nunca han sido editadas. Sostienen que es su regalo «especial» para la gente que les vio crecer como grupo, aunque también para quienes no conocen sus inicios.