Steve McCurry, curiosidad y pasión

«Solo he seguido mi curiosidad y mi pasión. Es lo que me ha movido desde crío y lo que aún me mueve». Lo asegura risueño Steve McCurry (Darby, Pensilvania, 71 años) una controvertida leyenda de la fotografía y autor de un icono universal, el retrato de la niña afgana Sharbat Gula, la más conocida del millón de fotos que conforman el monumental archivo del fotógrafo estadounidense. Es una de las más de cien imágenes de ICONS, completa retrospectiva de la carrera de McCurry que recala hasta febrero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

El retrato de Sharbat Gula, realizado en 1984 en un campo de refugiados de Pakistán y portada de National Geographic en 1985, va camino de ser a la fotografía lo que 'La Gioconda' es la pintura. Su popularidad es tal que oscurece el resto de la vasta obra de McCurry, que lleva cuatro décadas recorriendo y mirando el mundo y sus gentes a través del objetivo de su cámara.

«Agradezco lo que me ha dado esta imagen y que millones de personas se identifiquen con Sabrat Gula y, a través de ella, con la tragedia de Afganistán. Creo que la foto fue beneficiosa para el país y para ella, y da prueba de la resiliencia y la fuerza del pueblo afgano», señala el fotógrafo. Casi veinte años después retrató de nuevo Sabrat cuando ya era madre, pero ahora no tiene noticia de su paradero. «Ojalá esté bien. Estoy horrorizado por lo que pasa en Afganistán. Mi esperanza es que el país tenga un futuro mejor para sus niños y sus mujeres, que son las grandes víctimas de la situación. Es terrible ver como ha perdido las libertades que había conquistado y nadie sabe qué le deparará el futuro.

Tímido y afable, McCurry mantiene su semiatrofiada mano derecha en el bolsillo del pantalón. Desde que cayera por una escalera con cinco años, tiene muy limitada su funcionalidad. Eso no le ha impedido recorrer los cinco continentes cámara en ristre para formar su legendario corpus fotográfico cuestionado por alguna polémica.

Hace unos años se reveló que en algunas de sus fotos hay retoques que McCurry no reconoció inicialmente. El diario The New York Times denunció que incurrió en lo que muchos colegas consideran un fraude: introducir o eliminar elementos en una foto con herramientas digitales o el burdo corta-pega, prácticas prohibidas por muchas agencias y publicaciones. Teju Cole, crítico del Times, dijo que sus fotografías eran «perfectas y aburridas» y que tal perfección «solo se consigue orquestando la imagen».

Exposición de Steve McCurry / Óscar Chamorro

«Aquella polémica no ha cambiado mi manera de trabajar», dice hoy McCurry con un gesto más adusto. Pero enseguida vuelve al tono cordial para asegurar que «todos cometemos errores, tanto en la vida personal como en la profesional». Unos errores que quizá le hayan distanciado al fotógrafo de la legendaria agencia Magnum, para la que no ha realizado ningún encargo desde 1999. «Me dejo llevar por la curiosidad y la pasión para hacer un trabajo más personal», reitera. Me realizo auto encargos, como la serie de retratos de niños, sobre el budismo o sobre muros de todo el mundo que tengo en marcha» explica.

«En mis retratos quiero confrontar la mirada del espectador con la de la persona que retrato, a quien siempre pido permiso. A la mayoría me los he encontrado por la calle, y me llamaron la atención por su aspecto o por su presencia,», explica el autor de unos conmovedores retratos en los que lo poético, lo testimonial y lo antropológico se dan la mano.

Ganador de cuatro primeros premios del World Press Photo, McCurry también ha obtenido dos veces el premio Olivier Rebbot. Ha fotografiado un puñado conflictos civiles e internacionales, de Beirut, a Camboya pasando por Filipinas y Tíbet, y las guerras del Golfo, antigua Yugoslavia o Afganistán y centrándose siempre en la consecuencias de la guerra en los rostros de las víctimas.

Con imágenes de gran formato tomada a lo largo de sus cuarenta años de profesión y sus fotos más recientes, ICONS es una selección de la comisaria italiana Biba Giacchetti para quien McCurry «inspira muchas personas, y en especial a las generaciones más jóvenes,que ven en sus fotos una forma de interpretar nuestro presente». «Cada imagen retrata un complejo mundo de experiencias y emociones que conectan al espectador con diferentes realidades y formas de entender la vida», dice.