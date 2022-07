Pet Shop Boys conquista al público en su concierto en Gran Canaria

Neil Tennant y Chris Lowe no defraudaron en su segundo concierto en Canarias, tras el celebrado el pasado jueves en el Puerto de La Cruz.

Durante los noventa minutos que duró el concierto no faltaron éxitos como 'Heart', 'Go West', 'So Hard', 'Domino Dancing', 'It´s Alright', o el que da nombre a su gira 'Dreamland'

El legendario dúo de electropop británico, Pet Shop Boys, no defraudó y puso a bailar a más de 5.000 almas que se congregaron este sábado en el Gran Canaria Arena para disfrutar del segundo y último concierto que el grupo ofreció en Canarias.

Siendo la primera vez en sus 30 años en la música que pisaban las islas, la expectación era máxima, y ya desde primera hora de la tarde los primeros fieles aguardaban cola en los aledaños del pabellón grancanario a la espera de la apertura de las puertas que le darían acceso al que ha sido uno de los mejores conciertos de los últimos tiempos.

Pet Shop Boys, que viene de tocar en los mejores festivales de Europa como son el de Glastonbury y el de BBK en Bilbao, desplegó este sábado sobre el escenario una cuidada escenografía, en la que no faltaron luces, vídeos, vestimenta futurista, y hasta farolas desde las que cantaron algunos de sus clásicos.

El concierto, que trajo por primera vez a Gran Canaria a Neil Tennant y Chris Lowe, empezó con el tema 'Suburbia', que hizo que los asistentes empezaran a danzar en los primeros acordes del mismo. Le siguieron 'Can you Forgive Her', 'Opportunities', y 'Where the streets/Can´t take my eyes'.

El momento álgido de la noche llegó con 'Domino Dancing'. Aunque también los seguidores del dúo británico vibraron y corearon otros grandes éxitos como 'Losing my mind'; 'Always on my mind'; 'Dreamland'; 'Heart'; 'It´s Alright'; 'What have I done to deserve this'; y 'Go West', entre otros.

Durante el recital, el dúo londinense dio muestras de querer agradar y mimar al público grancanario, al igual que ya lo hizo el pasado jueves en el Puerto de la Cruz, y para ello, no dudó en arrancarse con pequeñas frases en español con las cuáles deleitaron, aún más si cabe, a ese mar de incondicionales que tuvieron un flashback a sus veinte en muchos momentos del concierto.

