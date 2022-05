La serie de Netflix «Bienvenidos a Edén» rueda su segunda temporada en Lanzarote

Continúa el viaje de tu vida: Netflix ha confirmado hoy la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, tras el éxito de la serie en sus primeras semanas. Por tercera semana consecutiva, la primera temporada de Bienvenidos a Edén continúa situándose entre los puestos más altos de l Top 10 global de TV(de habla no inglesa) de Netflix, acumulando 116.970.000 horas de visionado desde su estreno y continúa actualmente en el Top 10 de 68 países incluyendo España, Francia, Alemania, Turquía, Argentina, México y Brasil.

En esta nueva temporada, el misterio y el peligro en la isla continúan creciendo y la Fundación Edén da la bienvenida a nuevos personajes interpretados por Carlos Torres (La Reina del Flow) y Nona Sobo (Entrevías) que se unen al reparto de la serie. Retoman sus personajes Amaia Aberasturi (Akelarre), Amaia Salamanca (A pesar de todo), Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez (Veneno), Sergio Momo (Élite), Begoña Vargas (Alta mar), Tomy Aguilera (SKAM España), Guillermo Pfening (Foodie Love), Diego Garisa, Lucía Guerrero (Grupo 7), Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev entre otros.

Joaquín Górriz (Desaparecidos) y Guillermo López (Atrapada) escriben todos los episodios de esta segunda temporada, dirigida por Denis Rovira (La influencia) y Juanma Pachón (Heridas) y producida por Brutal Media.

Bienvenidos a Edén se está rodando en Lanzarote, Barcelona y Teruel.

Brutal Media

Brutal Media es una innovadora y creativa productora de contenido televisivo y cinematográfico. Reconocida por su calidad de producción y audacia narrativa desde las emociones, ha creado una forma única de contar historias. Su currículum incluye formatos originales, contenido factual, documentales, series televisivas y largometrajes.

Recientemente, ha producido la serie original Bienvenidos a Edén (Netflix); los largometrajes documentales El Caso Wanninkhof-Carabantes (Netflix) y The End of the Storm (Sky TV, Liverpool FC, Discovery, Rakuten); las series This is Football (Amazon Prime Video) y Las del Hockey (TV3, Netflix), así como los largometrajes La Vampira de Barcelona (ganadora de 5 Premios Gaudí, entre ellos, «Mejor Película» y Premio del Público en el Festival de Cine Fantástico de Catalunya - Sitges 2020 y en el Grimmfest de Manchester) y Te quiero, imbécil (TVE, Netflix, TV3). Su catálogo también incluye formatos originales como This is Opera (Beta Films, TVE) y This is Art (Movistar, TV3, TVE) emitidos en más de 70 territorios, El Paisano (TVE, 4 temporadas), El Foraster (TV3, 9 temporadas), This is Philosophy (TVE), Òpera en texans (TV3) y ficciones para televisión como Laia (TV3), Felipe y Letizia (Mediaset), Tita Cervera (Mediaset) y Volveremos (TVE, TV3), entre otras. En la actualidad, Brutal prepara el desarrollo y producción de contenido factual y proyectos de ficción, entre ellos el film de terror El Club de los lectores criminales (Netflix).