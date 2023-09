Segade quiere un Reina Sofía «de consenso», polifónico, con artes vivas y sin mover el 'Guernica'

El nuevo director del Reina Sofía, Manuel Segade (La Coruña 46 años), avanzó este viernes su proyecto para los próximos cinco años en los que abrirá el museo a las artes vivas, como las performances y la música de Rosalía o C-Tangana, potenciará su relación con Latinoamérica, África y los centros de arte contemporáneo de las Comunidades Autónomas, dará cabida a más voces y no marcará ninguna línea roja, como varios artistas con Rafael Canogar a la cabeza, habían censurado a su antecesor en el cargo, Manuel Borja-Villel. Segade, de hecho, repitió varias veces la palabra «consenso», con esa idea de tratar de iniciar una nueva etapa de diálogo con todos los sectores «para construir el futuro de este museo» alejado de la espiral de críticas que marcó la última etapa de Villel, al que también acusaron de aliarse con los sectores culturales más cercanos a Unidas Podemos.

En un desayuno informativo de casi dos horas, Segade, que ha heredado del exdirector la programación para los próximos dos años, pidió ese margen de tiempo para que su sello se empiece a notar en las colecciones permanentes y temporales del Reina, pero antes «irán pasando cosas poco a poco», como la posibilidad de que se puedan tomar fotografías del 'Guernica', una decisión adoptada bajo su dirección a propuesta de los vigilantes que custodian el cuadro, y que ha sido noticia en medios internacionales como 'The New York Times'. Segade subrayó que la obra de Picasso no se moverá del Reina Sofía y que mantendrá su actual emplazamiento en la sala 205.10 del segundo piso del edificio Sabatini «porque es la mejor ubicación posible».

El director aprovechó sus primeros cien días al frente de la pinacoteca para detallar su programa para los próximos cinco años, pero sin avanzar ninguna exposición en concreto, más allá de las que dejó planificadas hasta 2025 su antecesor. «El parcheo es torpe y cutre», dijo para razonar que no tocará lo heredado.

No obstante el nuevo gestor del Reina quiere abrir un periodo de escucha para que este próximo lustro el museo genere mecanismos de participación, diálogo y discusión, y en la confianza de que el arte contemporáneo se convierta en un elemento de transformación social «que dé visibilidad a las minorías». En este sentido, recordó que un museo de arte contemporáneo es «polifónico» y «está concebido para el cuerpo entero» al contrario del museo tradicional «que está hecho para el ojo». «Se trata», dijo, «de hacer un museo seductor y deseado, un lugar no donde ir porque hay que ir, sino porque su ritmo es parte del cuerpo propio».

Puertas abiertas a C-Tangana y Rosalía

En esa línea de atraer a nuevos públicos que no están tan familiarizados con el arte contemporáneo, apostó por abrir las puertas del Reina a nuevos lenguajes artísticos e introducir en las salas artes vivas como performances y la música que está al pie de la calle entre la que citó, por ejemplo, a Rosalía, C-Tangana y Arca, la DJ y cantante venezolana de música electrónica y experimental radicada en Barcelona.

Segade también quiere potenciar la presencia de artistas contemporáneos de todas las Comunidades Autónomas, así como de Latinoamérica y África, y se mostró partidario de «exhumar» parte de las 24.000 piezas que forman parte de los fondos del Reina y que no están expuestas (sólo se muestra el 5%).

Para ello se ha dotado de sendos comités asesores, uno artístico para el que ha rescatado a la exdirectora del Reina, María de Corral, y a expertos españoles con experiencia en el extranjero (como la gallega Chus Martínez o el valenciano Vicente Todolí) con varios gestores latinoamericanos como Joao Fernandes, director del Instituto Moreira Sales en Brasil, o la curadora argentina Inés Katzenstein, directora fundadora del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el Estudio del Arte de América Latina en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. También ha creado un comité asesor de arquitectura, con conocidos especialistas como el catedrático Juan Herreros.

Segade abogó por que las exposiciones temporales sirvan de acceso a la profesionalización de artistas, comisarios y «otros agentes jóvenes», y por dar cabida, en formatos de exposición más pequeños, a artistas y agentes «que permitan una mayor diversidad de propuestas que puedan atraer a una mayor variedad de públicos». Y apostó, además, por la sostenibilidad, incluso en la elección de materiales de los futuros montajes «teniendo en cuenta su toxicidad o sus posibilidades de reciclaje».