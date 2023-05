Rushdie: «No debemos dejar que el terror nos aterrorice»

Su aparición fue inesperada y eso sí que no sorprendió a nadie. Después de que un joven de 24 años le apuñalase violentamente en un escenario de Chautauqua (Nueva York) donde estaba siendo entrevistado en agosto pasado, a Salman Rushdie no se le había visto en público hasta el jueves por la noche. La gala de la organización de escritores en defensa de la libertad de expresión, PEN América, de la que él mismo ha sido presidente, era la perfecta ocasión para su regreso a la vida pública, dijo él mismo.

Para los fotógrafos que lo vieron aparecer de repente en la alfombra roja por una puerta lateral fue toda una sorpresa, pero Rushdie ya se había codeado antes con sus colegas durante el cóctel que precedió a la ceremonia de entrega de los premios. Se le había concedido el del Valor Centenario, que él mismo ha entregado en el pasado, aunque nadie esperaba que viniera a recogerlo en persona. No hubiera sido el único. La escritora Narges Mohammadi tampoco pudo ir a recoger el Premio a la Libertad de Escribir porque vuelve a estar en prisión, así que su marido leyó una carta en su nombre. «Queridos escritores, pensadores y simpatizantes: Os imploro que ayudéis al pueblo iraní a liberarse del puño de la República Islámica», entonó. «Demostremos la magia de la unidad global contra las autoridades infatuadas de poder y codicia».

Rushdie se presentó como prueba de esa magia con la que conjurar el miedo del que se reían con nerviosismo las 700 personas que le acompañaban en el escenario del Museo de Historia Natural. «Desde luego, nada te relaja más que saber que estas en la misma habitación que Salman Rushdie», bromeó irónico Colin Jost, principal guionista del programa Saturday Night Live.

Todos se rieron aliviados de saber que otros compartían sus ansiedades, por lo que el productor de ese mismo programa, Lorne Michaels, que recibía el mismo premio que la escritora iraní, tuvo que arreglarlo. «Esta es la sala en la que quieres estar», remachó. «Tiene un ligero tufillo a la libertad de expresión que aspiras cuando quieres reírte». Dentro estaban «los más brillantes y sofisticados hombres y mujeres que conocía», dijo, incluyendo el autor de los versos satánicos que derrotaba a los extremistas con su presencia y sus palabras.

«El terrorismo no debe aterrorizarnos, la violencia no debe disuadirnos. La lucha continúa», dijo en tres idiomas. Había empezado su pequeña intervención con el humor negro que muchos recordaban de él. «Me alegro de estar de vuelta, en lugar de no haber vuelto, que también era una posibilidad», admitió con una sonrisa. «Me alegro de que los dados rodaran hacia este lado». En la memoria de sus emocionados colegas su voz sonaba frágil y nadie podía dejar de estremecerse ante la lente negra de sus gafas que tapaba el ojo cuya visión ha perdido en el ataque. La recuperación fue larga y requirió de varias intervenciones. Le hizo perder también el movimiento de la mano derecha, pero no el espíritu con el que aceptó el premio en nombre de todos los que ese día corrieron hacia el escenario para detener a su atacante y socorrerle. «Ese día yo fui el objetivo, pero ellos fueron los héroes», agradeció.

Para cuando se produjo el atentado, el escritor que vivió escondido durante varias décadas desde que en 1989 el ayatolá Jomeini decretara una fatua de muerte por considerar ofensivo hacia el profeta su libro de «Los Versos Satánicos», había recuperado su vida social con normalidad. Cuesta creer que después de eso, y a punto de cumplir 76 años, pueda volver a ignorar la amenaza que pesa sobre él.