Rudy Ruymán consolida su influencia con 'Rewind hispano'

La experiencia es un grado y transitar por internet desde 2006 otorga al 'influencer' Rudy Ruymán el predicamento y la perspectiva que atesoran los pioneros. Hasta tal punto que se ha convertido en el primer canario que aparece en 'Rewind hispano', que fija cada año su mirada en lo más destacado en cuanto a música, 'memes', 'influencers' y demás creaciones con un gran impacto del mundo digital.

El correspondiente al pasado año, en el que aparece Rudy Ruymán, tiene ya con más de 4 millones de 'Me gusta' en youtube y cuenta con apariciones como las de Messi, Agüero, Ibai, Piqué y el Rubius, entre otros.

« Estoy súper contento después de más de diez años de estar en las redes y tener tanta popularidad y vitalidad, sobre todo a partir del vídeo de Messi», asegura por teléfono el responsable del 'meme' y posterior videoclip 'Messi Bocadillo de chorizo de Teror', que se viralizó.

«Ese vídeo ya está consolidado. Se hizo viral en un primer momento y cinco años después se hizo veinte veces más. Es uno de los 'memes' más famosos del mundo. Estoy muy agradecido a Messi y al propio chorizo de Teror. Allí me hicieron un reconocimiento y me han nombrado embajador de ese producto tan querido», dice quien grabó el videoclip en las calles de el emblemático municipio grancanario.

«Tengo 41 años y sigo en la onda, haciendo vídeos de humor y manteniendo una gran actividad en las redes. Recuerdo que en 2006 lo compaginaba con mi faceta como educador, cuando muy poca gente en Canarias se dedicaban a hacer vídeos. Me llamaban friki, pero el tiempo ha ido colocando las cosas en su sitio», explica quien sube vídeos en las distintas redes y plataformas a diario.

Promocionar el archipiélago canario

Siempre con el humor y la ironía por bandera, Rudy Ruymán se ha volcado desde un principio en la promoción del archipiélago canario. «Siempre lo he hecho. Promociono lo que nos diferencia, el humor que tenemos, el tacto con la gente y el buen rollo. En la feria de turismo en Madrid, Fitur, he protagonizado acciones virales para acercar al turismo peninsular y extranjero a las islas, para que sepan que además de sol, playa, naturaleza y buena comida aquí también hay muy buen rollo», reitera.

La actividad de Rudy Ruymán no se limita a las redes. « Doy charlas en colegios, institutos y centros ciudadanos para que sepan usar bien las redes sociales. Como educador, a los menores les suelo aconsejar cómo sacar partido a las redes con respeto y humor. Les ayudo a que de esa manera saquen todo el talento que llevan dentro. Les insisto en que no hagan caso a los 'haters' ni a los que les acosan, que aprendan solo de las críticas constructivas y que no se depriman si los atacan, sino que se hagan más fuertes. Si alguna vez se equivocan, les digo que lo que tienen que hacer es pedir disculpas y aprender de los que llevan mucho tiempo en esto. Siempre les digo a los jóvenes que lo primero es que estudien y que después se pongan con las redes», apunta quien asegura que cuenta con más de un millón y medio de seguidores y que suma más de 500 millones de reproducciones totales.

Rudy Ruymán compagina estas actividades con « la organización de carreras, como la del Proyecto Aborígenes, y distintas acciones de marketing y promocionales». Hace unos meses se ha estrenado «en temas jurídicos, a partir de la lucha por el bienestar» de su propia hija.