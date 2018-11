Roy Galán: «No me han dicho ‘feminazi’ porque soy un hombre»

Vive en La Esperanza, un pequeño pueblo tinerfeño que lo aleja del mundanal ruido. Desde allí y con su ordenador, vuelca sus sentimientos en las redes en mensajes que leen sus 300.000 seguidores. Ahora, Roy Galán (Santiago de Compostela, 1980) presenta Nadie dentro de ti, una novela distópica con la opresión femenina como eje central. «El libro recuerda a El cuento de la criada y a Mad Max, la última película de George Miller. Desde que se pone en juego la figura de la mujer usada como objeto para producir cosas surgen las mismas preguntas: ¿Qué posición ocupa la mujer? La distopía estira la realidad y le sirve de espejo. No me estoy inventando nada. Estoy forzando las cosas, pero solo un poquito», afirma este gallego de nacimiento y canario de hecho que ha mezclado realidad y ficción en una cuidada edición diseñada por su hermana Noa Galán y profusamente ilustrada por Nuria Riaza. «El libro trata de una ola blanca que provoca la anulación de las mujeres; una especie de epidemia que evidencia lo que ocurriría si el machismo, algo que ya existe, las dejara en blanco para poder escribir sobre ellas», explica el escritor que se define como un «aliado feminista». El machismo, dice, «nos atañe a todos y todas. Es algo a erradicar. Por suerte, en el último año se ha visto que el feminismo es imparable. Está en todos los lugares, mesas y conversaciones, ahora falta que los hombres se construyan una nueva masculidad. Nos toca», dice Galán que, aunque lleva años abordando este asunto, nunca ha sido tachado de feminazi, un calificativo que busca desacreditar al feminismo. «No me insultan así porque no soy una mujer. Si hablas sobre algo que no te afecta directamente, eres un héroe. A todos nos afecta, pero no hablas desde el lugar de la víctima. Si estas idea las defiende una mujer, se la ve como una interesada», comenta. Sin embargo, no se libra de las críticas. «Sé lo que estoy haciendo: difundir un pensamiento que me parece necesario y que es una cuestión de derechos humanos. No veo a nadie discutiendo sobre si ser racista está bien, pero sí veo que llaman a mujeres feminazis por reclamar igualdad y derechos fundamentales», afirma el escritor que atribuye su modo de escribir a que lleva «años escuchando activamente a las mujeres».

Literatura sin edad

Nadie dentro de ti ha sido editado dentro de la colección juvenil Blackbirds de Alfaguara, sin embargo, Roy Galán dice que en realidad su novela es literatura «crossover», es decir un género que rompe las barreras de la edad y que puede ser disfrutado por cualquiera. «Tendemos a olvidar que una vez fuimos jóvenes. Si hay algo que no hay que hacer es tratar a la gente joven con condescendencia. Entre la literatura juvenil y la adulta no debería existir ninguna diferencia», sostiene Galán cuya meta es entretener y, a su vez, invitar a reflexionar al lector. «El libro tiene muchísima acción. No dejan de pasar cosas pero, a la vez, está situado en un lugar cercano al lector», comenta sobre un relato en el que, con el despertar de sus protagonistas, se van revelando valores extendidos en los que cualquiera se puede reflejar. «Te vas dando cuenta de que tienes prejuicios o actitudes en tu entorno que no te permiten ser del todo libre», explica Galán sobre esta historia que define como una «aventura existencial y divertida. Eso sí, no estás leyendo a Faulkner», apostilla.

Desde las tripas y con afecto