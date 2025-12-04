Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Rosalía, durante la actuación de los Grammy AFP

Rosalía anuncia gira mundial, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux

'Lux Tour 2026' arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia)

F. Morales

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:41

La gira mundial con la que Rosalía presentará su último lanzamiento hará ocho conciertos en España, cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona, y llegará a diferentes capitales europeas, Norteamérica y Latinoamérica. Lo ha anunciado este jueves en un cartel en el que se puede ver la portada de 'Lux' y todas las fechas y las ciudades en las que actuará en su gira de 2026. Además, al anuncio oficial por redes sociales le acompaña una imagen de la cantante en la que viste una camiseta blanca en la que se puede leer «Me voy de tour 2026».

Aunque la catalana actuará en el Movista Arena de Madrid el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 13, 15, 17 y 188 de abril, Rosalía comenzará su gira en Lyon (Francia) el 16 de marzo. Desde ese día, ofrecerá 42 conciertos en los que presentará un disco que lanzó a principios de noviembre y en eñl que muestra sin paños claientes su admiración a Dios y canta, hasta en más de una decena de idiomas, a su creencia, a los hombres, a los robots y al machismo, entre otros temas.

Un repertorio de canciones que pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Posteriormente viajará a América y hará parada en las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland. También dará un concierto en Toronto.

Rosalía irá a Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).

Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre a las 10.00 horas en la web de Ticketmaster.es y LiveNation. La preventa será el 9 de diciembre a la misma hora.

