«La ropa vieja de Cuca» se servirá en enero: Antonia San Juan volverá a los escenarios tras su recuperación El Ayuntamiento de Gáldar ha hecho oficial el aplazamiento de su espectáculo previsto para este 10 de octubre al 30 de enero

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 19:12 Comenta Compartir

La reconocida actriz y directora canaria Antonia San Juan reaparecerá en escena cuando se recupere de su cáncer. El espectáculo en Gáldar que estaba previsto para este 10 de octubre, se reprograma para el próximo 30 de enero de 2026, con el fin de asegurar una recuperación plena.

San Juan, conocida por su extensa trayectoria en teatro y televisión, reveló el pasado mes de julio que estaba atravesando un cáncer del que ya ha sido operada. A través de sus redes sociales, la artista comunicó que se encuentra bien y agradeció el apoyo del público durante este proceso, aunque todavía necesita algo más de tiempo antes de volver a subirse a un escenario.

«Ayer hizo un mes del diagnóstico. Todo este tiempo he estado en una especie de niebla mental e intentando adaptar y adaptarme a las nuevas circunstancias. He tenido miedo a perder el deseo. Hoy eché de menos, los camerinos, las tablas negras y rayadas de palabras, la excitación y el respeto, de salir al escenario para entrar en comunión con el público. Hoy he sabido, además por otras cuestiones más personales, que voy a seguir... El teatro, mi teatro, mi amor, mi vida, mi lugar; el lugar», comentó San Juan en su perfil de Instagram.

El Ayuntamiento de Gáldar ha confirmado el cambio de fecha, manteniendo el espectáculo dentro de su programación cultural. Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, y quienes lo deseen podrán solicitar su devolución.

El regreso de Antonia San Juan a las tablas no solo será un momento artístico destacado, sino también un símbolo de fuerza y resiliencia personal.