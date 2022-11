Ron Carter cancela su gira europea por motivos de salud, a los 85 años

En grandes teatros o en pequeñas salas, Ron Carter encarna siempre el espectáculo de la sutileza, aun cuando sus dedos recorran el diapasón a grandes velocidades. Siempre parece que acaricia la seda sin desviarse de un sentimiento cargada de irreverencia y síncopa, una gracia que impregna el jazz moderno, de cuyos palos toca todos, siempre apegado a la rítmica. Dichoso en la improvisación, en sus solos demuestra cómo se extraen las melodías con naturalidad, sin aspavientos. En sus manos, gigantes y delgadas, el contrabajo parece un juego de niños en el que nunca se da una nota equivocada. Pero las pisa, abriendo sorprendentes caminos en los temas.

Con la elegancia de décadas pasadas, de traje y corbata que impone también a sus acompañantes mucho más jóvenes que él, sabe transitar con sabiduría por el amplísimo repertorio que conoce de memoria, como si delante de sus ojos tuviera un 'real book' y miles de partituras. Ha participado en más de 2.000 álbumes, según alcanza él mismo a sacar la cuenta, desde principios de los años sesenta, cuando tocó en dos del maestro Coleman Hawkins ('Night Hawk' y 'The Hawk Relaxes') y editó su primer disco como líder ('Where?'). Nada más empezar, llamó la atención de Miles Davies y lo reclutó para su quinteto. Con Davis grabó diez discos de estudio y otros tantos en vivo hasta los setenta.

Esta leyenda viva del jazz celebró sus 85 años este verano, con un concierto homenaje en Nueva York y preparaba su gira europea, en la que recalaría en España y con la que anunciaba su retiro definitivo de los escenarios mundiales. Acompañado por la Foursight Quartet, su banda desde hace años y con la que también visitó España en 2018, tenía fechas en el Jazzmadrid, el 54 Festival de Barcelona y en el Cartagena Jazz. Iba a ser su última gira. Pero Carter anunció esta semana que debía cancelar estos compromisos.

Buscando la nota correcta

«Desafortunadamente mis médicos me han dicho que lo mejor que puedo hacer es posponer mi gira europea de 2022, para facilitar mi recuperación. ¡Y yo haré exactamente lo que mis médicos me digan, y me cuidaré para así poder continuar encontrando las notas correctas!», escribió en su cuenta de Instagram. En esa frase final aludía al documental que sobre su vida acaba de estrenar PBS, titulado 'Ron Carter. Finding the Right Notes', basada en la biografía del mismo nombre. Hace unos días ya había cancelado su participación en el Birdland de Estados Unidos.

La última vez que el maestro visitó España dio un inolvidable concierto en la pequeña sala Clamores de Madrid. Esa noche rindió homenaje a algunas de las leyendas que como él alargaron la estela del gran jazz contemporáneo, como Jim Hall, con quien hizo uno de los dúos más extraordinarios de contrabajo y guitarra. Esa noche paseó por los estándar que ejecutaba con Roberta Flack, Coleman Hawkins, Joe Henderson, George Benson, Wayne Shorter, Horace Silver, Antonio Carlos Jobim y una larguísima lista de figuras de primer nivel que deja boquiabierto a cualquiera.

Lo más reciente que ha dejado -hasta la fecha- ha sido su colaboración con el trompetista Nicholas Payton, el año pasado ('Smoke Sessions') y dos entradas a estudio como líder ('Cocktails at the Cotton Club' y 'Remember Love'), más algunas grabaciones en teatros. Pronto quizás se sume las del Carnegie Hall de Nueva York donde le soplaron las 85 velas.

Carter, historia viva del jazz, de genio humilde capaz de aguantar tres días sin equipaje en una ciudad española sin levantar la voz, hoy pide paciencia para su retorno a los escenarios.