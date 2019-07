Roger Hodgson encandila a sus 3.500 fans en Siete Palmas

El músico y compositor británico hizo un repaso portentoso de los grandes éxitos de su larga carrera, ante un público entregado desde el primer tema, Take The Long Way Home.

Llegó en medio de una gira internacional con la que celebra el 40ª aniversario de la publicación del álbum Breakfast in America, cuyo título homónimo cantó en tercer lugar, tras Jeopardy. Hodgson y su banda de músicos habitual abordó un total de 19 temas, entre los que no faltaron Lady, Lovers In the Wind, Don’t Leave Me Now, Dreamer, Babaji y para despedir la esperadísima It’s Raining Again.

Hoy repite concierto, a partir de las 21.00 horas, en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife.