El regreso de Amaia Montero: vuelve al estudio de grabación pero no con La Oreja de Van Gogh Fuentes próximas a la artista irundarra confirman que prepara una colaboración con otro artista y descartan cualquier concierto del grupo este año

Alberto Moyano San Sebastián Viernes, 4 de abril 2025, 08:17 Comenta Compartir

Amaia Montero prepara su vuelta a los estudios de grabación, pero no para grabar un nuevo disco de La Oreja Van Gogh, sino para colaborar en un tema de un tercer artista cuyo nombre no ha trascendido. Así lo indicaron a este periódico fuentes próximas a la cantante irunesa, en un día en el que fueron varios los medios que dieron por hecho el regreso de Montero a la banda donostiarra e incluso que ya estarían grabando juntos un nuevo disco.

Desde que el grupo anunció el pasado mes de octubre la salida de quien fue su vocalista durante dieciocho años, Leire Martínez, la rumorología sobre una inminente vuelta de Amaia Montero a La Oreja no ha cesado. Incluso se llegó a dar por cierto una actuación conjunta en el estadio donostiarra de Anoeta.

Por el contrario, las citadas fuentes aseguran que este año no habrá ningún concierto de La Oreja de Van Gogh, ni en el estadio, ni en ningún otro recinto. Ni con Amaia Montero, ni con cualquier otra vocalista. Lo cual echaría por tierra la supuesta gira internacional con la que también se había especulado, al menos, en lo que a este 2025 se refiere.

Lo que sí es cierto es que Amaia Montero se encuentra en estos momentos preparando una colaboración con otro artista y para este proyecto, que se publicará en septiembre, está contando con la ayuda de uno de los miembros de su antiguo grupo.

La relación entre Amaia Montero y los músicos donostiarras ha mejorado mucho en los últimos años tras la traumática ruptura de 2007 y lo que nadie se atreve a aventurar es que el vínculo no cristalice en el futuro en un retorno al grupo. Pero a día de hoy, no hay nada confirmado en este sentido, excepto que por ahora no hay ninguna grabación conjunta de temas inéditos.

Las sucesivas imágenes que han aparecido en los medios de comunicación que mostraban a Amaia Montero con uno de los componentes de La Oreja Van Gogh han cebado esa rumorología que, por el momento, no parece contar con una base real.

Single de Leire Martínez

Quien sí está ultimando su regreso a la escena musical es Leire Martínez, que ya ha anunciado la publicación el próximo viernes de su primer single en solitario, titulado 'Mi nombre'. En la imagen promocional, la cantante aparece mirándose ante un espejo roto, con su reflejo mirando a la cámara y una mano enguantada en cuero negro se apoya sobre el cristal.

Quienes han escuchado la canción apuntan a que la letra incluye referencias a lo acontecido en estos últimos meses y que culminó con su salida del grupo donostiarra. Lo que no se sabe aún es si este single es un adelanto de un próximo disco o se trata de un lanzamiento puntual.