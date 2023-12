El Quijote busca voluntarios para su primera edición universal manuscrita en internet

La Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha puesto en marcha en internet la primera edición universal manuscrita del Quijote para la que necesitan 5.276 voluntarios que les ayuden a elaborar este proyecto pionero que pretende llegar a ciudadanos de los cinco continentes. La idea está abierta a internautas de cualquier lugar del mundo que quieran colaborar escribiendo de su puño y letra un pequeño fragmento en castellano (entre dos y cuatro líneas) de la obra más universal de la literatura española, y completar así el Quijote con un mosaico de tipografías distintas.

Para ayudar a construir este primer Quijote manuscrito del mundo en internet, basta con inscribirse en la web universoquijote.com, desde la que enviarán al e-mail señalado el enlace a un fragmento de la obra que se asignará de forma aleatoria. Una vez recibido el texto -un párrafo de unas decenas de palabras-, el usuario debe transcribirlo de la forma más legible posible a un folio que luego hay que escanear o fotografiar con el móvil para reenviarlo. El plazo es de quince días a partir de la recepción del relato.

Con todos los fragmentos recibidos, los cervantinos de Alcázar de San Juan confeccionarán en internet un gran Quijote universal manuscrito con las distintas grafías de los miles de participantes, y que se podrá descargar gratuitamente en formato PDF. Si así lo desea, en el índice aparecerá el nombre y apellido de cada colaborador, así como su país de origen.

«Todos los participantes formarán parte de un Quijote único y universal», dice entusiasmado Juan Bautista Mata, presidente de la sociedad cervantina que ha lanzado la idea de este formato de grafías tan cosmopolitas. Mata, de 55 años, dirige en Alcázar de San Juan una empresa de aplicaciones tecnológicas, que se ha encargado del software para que todo esté muy automatizado y no haya ningún problema, ni con las validaciones de los textos ni con la protección de datos. «Si al final alguien decide no participar, no queda ningún registro», aclara. La configuración permite, incluso, reenviar el texto en caso de que la grafía resulte ininteligible.

Invitación a la Familia Real

De momento, la propuesta alcanza la primera parte del Quijote, que en la versión que han manejado abarca 417 páginas distribuidas en 52 capítulos. Han dividido el texto (todo el Quijote tiene 378.396 palabras) en 5.276 fragmentos, o sea que necesitan otras tantas manos para escribir ese número de párrafos. «Las partes asignadas son aleatorias, con lo cual te puede tocar escribir parte del pasaje de la pastora Marcela o de los molinos de viento», explica Juan Bautista.

¿Y qué pasa con el inconfundible arranque de 'En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar? «Esa parte del primer capítulo», apunta el presidente de la sociedad cervantina, «se ha reservado para la Familia Real» a la que van a cursar una invitación «para que los Reyes, la princesa Leonor o la infanta Sofía participen en el manuscrito».

En las primeras 24 horas de funcionamiento, más de un centenar de internautas se han registrado ya en universoquijote.com y han recibido el texto a copiar cual monjes amanuenses. Muchos son españoles, pero también han llegado peticiones de Dinamarca (de «un abogado de Copenhague», aclara Mata), Noruega, Argentina, México y Chile. «En Latinoamérica hay un entusiasmo descomunal por el Quijote, mucho más que en España. Es alucinante, pero es así», comenta Mata, otro entusiasta que se ha leído media docena de veces la novela de Cervantes y sigue descubriendo cosas «que me hacen reír».

Aunque Alcázar de San Juan no aparece en ningún pasaje de la gran novela cervantina, Mata está convencido de que su pueblo es seguramente ese «lugar de la Mancha» donde nuestro famoso hidalgo parte en pos de la aventura. De hecho, señala que en la parroquia de Santa María la Mayor, una joya del siglo XIII de Alcázar de San Juan, se conserva la partida de bautismo de un Miguel de Cervantes Saavedra, que él cree que es el documento auténtico frente al que se conserva en Alcalá de Henares, oficialmente la ciudad natal del escritor. «En la partida de Alcalá falta el Saavedra», esgrime Mata, que añade un dato más: «Se ha podido certificar que en la Batalla de Lepanto lucharon dos Miguel de Cervantes, pero no se sabe cuál de los dos es el autor del Quijote».

En cualquier caso, Juan Bautista insiste en que el objetivo de su iniciativa no es reivindicar el papel de su pueblo en la vida y obra de Cervantes, sino seguir agrandando la historia del libro más reproducido del mundo junto con la Biblia.