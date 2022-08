'Quédate': un canario de 20 años es el cantante más escuchado del mundo

Ni el 'Despechá' de Rosalía, ni 'Tití me preguntó' de Bad Bunny, ni 'Te felicito' de Shakira y Rauw Alejandro. La canción que lleva un mes en el número uno de Spotify, lo que significa que es la más escuchada en el mundo, se titula 'BZRP Music Sessions Vol. 52', aunque si la pides en el chiringuito mejor bautizarla como 'Quédate': «Quédate, que las noches sin ti duelen./Tengo en la mente las poses y todos los gemidos/que ya no quiero nada que no sea contigo».

Casi 320 millones de reproducciones en Spotify este lunes 22 de agosto la hacen acreedora del honor de ser considerada la canción del verano. Detrás del ritmo reguetonero y la letra casi indescifrable bajo el autotune que distorsiona la voz se encuentran dos veinteañeros: el productor y DJ argentino Bizarrap (1,5 millones de seguidores en Instagram y 4 en Twitter) y el cantante madrileño afincado en Canarias Quevedo. A sus 20 años, Pedro Luis Domínguez Quevedo ha pasado en apenas dos años de autoproducirse sus temas a colaborar con estrellas como Ed Sheeran.Y es que las nuevas estrellas de la música urbana ya no siguen el camino al éxito de sus hermanos mayores. Las discográficas, las entrevistas en medios y las actuaciones en programas de televisión pasaron a la historia. Quevedo comenzó a escribir sus propias canciones en 2019 y un año después ya contaba con 350.000 reproducciones en Spotify. Junto a su amigo y productor Linton, el artista subió a YouTube temas como 'Yotekomo', 'Chamaquita' y 'Universitaria' que suman millones de reproducciones. Si no le suenan es probable que tampoco conozca a otros raperos y reguetoneros con los que Quevedo ha colaborado, como Juseph, Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné, El Ima y El Duki.

Pese a sus 20 años, el autor de 'Quédate' tiene muy claro el papel esencial de las redes sociales a la hora de triunfar en la música. Si el crítico de 'El País' califica su canción como «bochornosa» y «la canonización de la nada», el artista le responde en Instagram –millón y medio de seguidores– enseñándole el culo.

«Un chico sencillo»

Pedro Domínguez Quevedo nació en Madrid el 7 de diciembre de 2001. A los pocos meses su familia se mudó a Brasil, donde vivió hasta que a los cinco años recaló en Gran Canaria. El trap, el hip hop y los ritmos latinos calaron en un chaval que, con una veintena de singles, prepara ya su primer álbum de estudio. «Es un chico sencillo que trabaja y no se complica mucho la vida», asegura su mánager, Félix Rodríguez Navarro, quien consiguió que el pasado mayo la voz de Quevedo sonara junto a la de Ed Sheeran en el remix de '2step', uno de los últimos lanzamientos del británico, que ya acumula 12 versiones con músicos de varios puntos del planeta.

El Betis, Las Palmas y la selección argentina han adoptado 'Quédate' como himno en los campos de fútbol

El pegadizo estribillo de 'Quédate' ha saltado de las pistas de baile y los festivales a los campos de fútbol: el Betis, Las Palmas y la selección argentina han adoptado como himno. Desde el viernes, también es número uno en Los 40 Principales. ¿La mejor prueba de la popularidad de Quevedo? Su nombre en Google ya no proporciona como primera respuesta al autor de 'El buscón'...