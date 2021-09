«El público se identificará con tantas Claras como haya digerido en el transcurso de la obra»

El director de escena grancanario Mario Vega afronta su cuarta gran producción teatral en el contexto del novedoso y ejemplar proyecto de experimentación escénica en el que se ha convertido desde el año 2018 la iniciativa denominada 'Laboratorio Galdós'. Los días 16, 17 y 18 de septiembre, la productora que también dirige desde hace más de dos décadas, Unahoramenos, estrena en el Teatro Pérez Galdós el montaje 'Clara y el abismo', título con el que el citado coliseo capitalino inaugura temporada.

Inspirándose en un abrumador texto escrito para la ocasión por el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón, Vega ha levantado una radical y reveladora metáfora visual alrededor de los insondables resentimientos del alma, el mecanismo de la enfermedad y el sentido de la muerte. El director de 45 años, que se siente imantado por el teatro comprometido y desprejuiciado que revela y explica sobre la escena los grandes debates del ser humano, tiene meridianamente claro que el texto de Calderón puede llegar a ser incómodo y abrasador para la temperatura emocional capaz de soportar habitualmente en la butaca el gran público.

«Cuando decidimos encargar a Calderón el texto sabíamos que nos comprometíamos con un dramaturgo muy exigente vinculado a un teatro de tintes humanistas. Hace siete años que hablamos con él sobre la posibilidad de trabajar juntos, dejándonos claro que si lo hacía deberíamos respetar una serie de premisas: que su texto podría estar sometido a un permanente cambio y por tanto nada de lo planteado era sólido, que hablaríamos sobre el cáncer, pero no desde un punto de vista convencional, y que el montaje se contara de manera inversa. Esas condiciones se han respetado con una flexibilidad a la hora de abordar el texto. No queríamos un encargo, sino una obra de autoría. Gabriel Calderón siempre nos recuerda que un texto dramatúrgico es como una guía de viajes, mientras que la función del director de escena es interpretarla como lo hace un turista que decide qué lugares de interés desea visitar. Desordenar y ordenar el texto fue una exigencia suya. Posee un alto nivel de riesgo y su condición de beligerancia hacia la normalidad lo hace aún más atractivo. Te permite sentir que el personaje protagonista tiene tantas aristas y capas que, a la salida del teatro, el público se identificará con tantas Claras como haya sido capaz de digerir en el transcurso del montaje», asegura el director.

«Para muchos será como masticar tornillos. Desde que afrontamos 'Me llamo Suleimán' decidimos que el compromiso con la escena y con la epopeya humana tenía que ser un elemento identitario del ADN de Unahoramenos en sus producciones. Existe un público maduro y exigente, así como unas vías de distribución comerciales que también demandan textos poco amables, independientemente de que luego guste o no guste el proyecto artístico. 'Clara y el abismo' es, posiblemente, el texto más comprometido que hayamos llevado a escena. Abordamos desde el máximo respeto un tema delicado, que es tan real como la vida misma. Negarnos a hablar de un asunto con el que todos y todas nos tendremos irremisiblemente que enfrentar no tiene sentido. El cáncer no es el vehículo de este espectáculo, sino cómo nos enfrentamos como seres humanos a la muerte y cómo nos puede incomodar que otros se encaren a ella desde otra perspectiva vital, no coincidente con la nuestra».

Ruth Sánchez y Marta Viera defienden sobre la escena el texto de Calderón. Ambas se han convertido en actrices franquicias en los repartos de las producciones de Unahoramenos. Sobre su trabajo en esta rotunda alegoría sobre el omnipresente dolor, Vega destaca «la evolución que han ido experimentado sus personajes con sus tensiones y códigos en toda la fase de ensayos hasta llegar al estatus actual con el acople natural de la verdadera naturaleza de sus relaciones, así como la complicación que supuso para ambas el desarrollo inverso del montaje. Otro elemento clave que ha debido insertarse de manera natural y pulcra en la mecánica interpretativa ha sido la música. Marta Viera canta mientras interpreta e interpreta mientas canta, y Ruth Sánchez hace lo propio mientras toca concentrada el piano. Al estar representada en orden inverso nos ofrece un tempo en donde cada escena se convierte en una micro pieza teatral sobre la vida de Clara con principio, nudo y desenlace. De esta manera, las actrices se han enfrentado a once obras diferentes para construirlo», sostiene.

El director y productor grancanario Mario Vega. / Nacho gonzález «Trabajo no para que se luzca una actriz, sino para contar una historia que emocione al público» Al director le seduce igualmente en sus producciones asumir el diseño de los espacios escénicos. 'Clara y el abismo' cuenta con una escenografía opulenta, pero a la vez muy sugerente, de la que Vega señala la pirotecnia visual, muy cinematográfica, que ha sido capaz de articular con la ayuda de Teresa Ruano y Carlos Calato, así como de una pantalla led curva con 103 módulos de alta definición de 26 metros cuadrados de superficie en la que se proyectan numerosas secuencias que nunca invaden o distraen la interpretación de las actrices, sino que la realza. «Teníamos claro que no queríamos un montaje cuyo lenguaje compitiera con la escena. Jugamos con texturas y elementos de continuidad que complementan y contextualizan la información. Es una mezcla entre el audiovisual contemporáneo y el teatro, donde el diálogo con lo interpretativo suma en una maquinaria que emplea, además, otros recursos sorpresivos. Estamos no para que se luzca una actriz, sino para contar una historia que tiene que emocionar al espectador. No tenemos prejuicios a la hora de emplear los medios que el teatro moderno pone a nuestro alcance con la finalidad de que el público viva la experiencia escénica que deseamos que disfrute». La música la firma Coque Malla. «Desde que cerramos el acuerdo, Coque se ha volcado generosa y apasionadamente en el proceso de esta producción hasta convertirse en una pieza muy exigente de la misma. Ha compuesto la obertura musical y los temas 'Me voy', 'Solas', 'Nada', 'Como la mañana' y 'Nana' que nos recuerda su universo. Su canción titulada 'Como la mañana' sustituye casi la totalidad de una escena y su aportación está planteada como espacios sonoros de contextualización que Julio Tejera ha arreglado con posterioridad».