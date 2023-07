Primavera Sound cancela la edición de 2024 en Madrid

I. Cortés Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

No habrá Primavera Sound en Madrid en 2024. Así lo han anunciado los organizadores del festival que mantienen su oficina en la capital y no descartan regresar en 2025. ¿La razón? Ahora que se encuentran en plena contratación de los artistas que nutrirán el cartel de la siguiente edición, no dan con un recinto en el que ubicar el macrofestival. «La ciudad no cuenta con un recinto capaz de albergar con garantías un evento de nuestra magnitud y formato en lo que a exigencias del público, requisitos de producción y despliegue musical se refiere», aseguran en un comunicado de prensa que han remitido a los medios de comunicación.

Una nota de prensa en la que, a pesar del varapalo, agradecen la acogida de la ciudad y la Comunidad de Madrid. «Nos recibieron con los brazos abiertos, con un cariño que se reflejó a través de las instituciones, los agentes culturales y, por supuesto, el público, pero las dificultades externas que el festival tuvo que afrontar en la recta final de la preproducción dieron lugar a una de las ediciones más complicadas que Primavera Sound ha tenido que afrontar nunca», señalan. Esta versión madrileña del Primavera Sound, prácticamente un espejo de la catalana que había tenido lugar una semana antes, iba a ponerse en marcha el 8 de junio en la Ciudad del Rock, en Arganda del Rey, a 37 kilómetros del centro de Madrid. Sin embargo, las lluvias que azotaron a la capital aquellos días llevaron a la organización a suspender el primer día. Blur, que era el cabeza de cartel esa noche, ofreció un concierto en La Riviera para quienes contaban ya con el abono o una entrada para ese día y tuvieron suerte en el sorteo con el que se concedían las invitaciones. Las otras dos jornadas, el 9 y el 10 de junio, sí que se celebraron pero los problemas de movilidad en hora punta fueron la tónica. «A pesar de que el balance del festival fue más que satisfactorio en un plano musical, no se cumplieron las expectativas que teníamos y la experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada. Dentro de la Ciudad del Rock se vivió un festival lleno de grandes momentos musicales, pero no somos ajenos a algunos inconvenientes», señala Almudena Heredero, directora de Primavera Sound Madrid, en la nota de prensa. «Y eso nos lleva a reconocer que, actualmente, no se dan las condiciones necesarias para que Madrid tenga un Primavera Sound como se merece en 2024». Por su parte, Alfonso Lanza, director de Primavera Sound, asegura que seguirán estudiando «la posibilidad de celebrar un Primavera Sound en Madrid porque mantenemos un diálogo continuo y constructivo con las instituciones de la ciudad. Ha sido una primera edición de la que extraemos muchas lecciones y no queremos desaprovecharlas de cara al futuro». En este sentido, el festival se despide, dicen, «temporalmente» y «con un sabor agridulce pero con la satisfacción y el convencimiento de haber puesto todos nuestros esfuerzos y medios para que la primera edición saliera adelante de la mejor manera posible».