La línea de sombra del cine actual

Se disfrace con modestia o se engalane de retórica, la vocación manifiesta de todo festival de cine que se precie ha de ser la de servir, como mínimo, de escaparate y, cuando se pueda, de anticipo de la línea de sombra del cine contemporáneo. Con tan literaria expresión quiero referirme a esos movimientos que todavía resultan casi imperceptibles, a esos remolinos de inquietud artística que todavía no hacen espuma, todavía no forman una nueva ola. Un certamen con posibles (con medios para sustentar una partida de batidores) puede permitirse incluso detectar y bautizar ese nuevo movimiento, cual comisario del mundo del arte, como cuando Rotterdam reveló en 1997 bajo la perfecta y wellesiana denominación de Fake la proteica floración de falsos documentales y similares formatos sucedáneos con una apabullante programación que no dejaba resquicio a la duda.

Por supuesto, hablando de medios, es Cannes y sólo Cannes el que puede permitirse lanzamientos bautismales que se producen, de forma casi redundante, por el mero hecho de haber sido programados allí, ya sea con manifiesto previo como el Dogma 95 o con buques de proa como la primera película de un nuevo cine rumano o la opera prima de un Tarantino (que vino a confirmar una nueva ola previa postulada por el propio certamen cannoise, la del cine indie norteamericano de los 90). Pero aun sin llegar a esos extremos de crear, literalmente, tendencia, los festivales más pequeños pueden cumplir una función similar a nivel regional. Ya no se trata solo, aunque sin duda ayuda, de poder enviar emisarios a las fuentes donde se produce el cine (o se exhibe por vez primera en el ámbito doméstico local) o de tener un nutrido network de informantes. Puede bastar, al menos en principio, con tener un criterio de programación, una actitud de alerta y los ojos/oidos bien abiertos. En el siglo XXI, como por cierto en el XX, lo que distingue a un cineasta relevante es su capacidad de observación, su condición vigilante ante los temblores de lo nuevo y los estragos que el tiempo causa en las viejas certezas (hay tradiciones que encadenan), como sugiere Adrian Martin. Esa misma capacidad de observación y vigilancia es la que debe exhibir el programador del festival, precisamente con el cineasta capaz de armar ese tipo de película que tiene algo de síntoma de un determinado estado de la cuestión, aunque no aporte diagnósticos o curas milagrosas.

El mismo Martin cita, hablando de otra cosa, el diálogo inicial de Manos peligrosas, de Fuller. Dos personas se cruzan en el laberinto urbano del film noir: –¿Qué está pasando? –Aún no estoy seguro. Se me ocurre que este lacónico, hammetiano, intercambio puede ser una ejemplar parábola del programador de un festival de cine. Todavía no sabe muy bien qué está pasando, no sabe si esa película, ese nuevo punto caliente en el mapa del cine, tendrá recorrido. Pero tiene que programarla. Y esa apuesta tiene consecuencias. Al no programar sobre seguro (y como decía Pauline Kael, un clásico popular como Mozart –léase Hitchcock– no es cuestión de gusto), el festival le pasa el desafío al público y a la prensa acreditada: el espectador y el periodista son entonces los que tienen que negociar ese no estar seguro. El festival de Las Palmas de Gran Canaria ha manejado a menudo ese tipo de falta de certeza. Aunque más a menudo hemos estado seguros de que lo que estaba pasando, por ejemplo, pasaba por el cine oriental o por la expansión del cine de no ficción y se ha programado en consecuencia.