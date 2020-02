Un auténtico catón canoro

Son cuatro voces muy típicas del primer romanticismo: soprano, tenor, barítono-bajo y barítono lírico, si bien el músico dota de ciertos rasgos específicos a esas cuatro voces. Adina es o debe ser una soprano lírica o lírico-ligera con buena coloratura y dos octavas fáciles de extensión, de do 3 a do 5, que en épocas se consideraba leggero, aunque se remarcaba la necesidad de que no fuera una soubrette, voz más leve y blanca, la propia del vaudeville, de los papeles de criada. Recordemos que la primera Adina, en el estreno del Teatro de la Cannobiana de Milán el 12 de mayo de 1832, fue la alemana Sabine Heinefetter (Maguncia, 1809- Illenau, 1872), tachada indistintamente de soprano y de mezzosoprano. Tiene dos arias, dos dúos con Nemorino y dos dúos con Dulcamara. En esas páginas su canto es siempre elástico y muelle, amoroso, con un registro agudo no especialmente exigente y con mucho trabajo en el médium.

En esa franja alta, en la que la emisión ha de ser limpia y el sonido bien proyectado, no se le pide en la partitura habitual más arriba de un do 5. Hay, sin embargo, una cabaletta escrita por Donizetti para París, que sustituye al cantabile Prendi, prendi: per me sei libero del nº 12: número más bien flojo e incluso ilógico en lo dramático, pero de música muy bella, un allegro en fa mayor y 2/4, de carácter melancólico, con agilidades escritas y ascenso en la cadencia, luego de cascadas de terceras paralelas, a un do 5 como cúspide de una pirámide de semicorcheas. En las funciones proyectadas en Las Palmas de Gran Canaria este personaje será incorporado por la soprano kazaja Maria Mudryak, de reconocible vibrato, muelle emisión y atractivo colorido, una lírico-ligera de canto fluido y melodioso; a falta de un mayor pulimento expresivo y de un control respiratorio más acabado.

Nemorino ha sido pasto de todo tipo de tenores, de los llamados di grazia y de los otros, más o menos líricos. Incluso de voces de evidente robustez y anchura, como la de Caruso, uno de cuyos primeros cometidos en sus comienzos fue precisamente esta figura campesina un tanto roma y simplona. Una de las mejores interpretaciones discográficas de la célebre romanza Una furtiva lagrima fue la de 1911, con la voz ya decididamente baritonal; por su administración de reguladores y portamentos, por su conciso dramatismo, por la manera de mostrar su contento ante el hecho, ya comprobado, de que la mujer de sus sueños le ama. Es por tanto un número gozoso, de íntima y efusiva alegría, que ha de ser sostenido por un aliento firme y un fraseo muy cuidado.

El creador de la parte, el tenor veneciano Giovanni Battista Genero, nacido en torno a 1805, quizá fuera un lírico de cierto empaque, que cantaba también Puritanos, Lucia o Guglielmo Tell; bien que, como era todavía lógico en la época, desarrollara los agudos no a plena voz, sino con manejo de sonidos de cabeza, de falsetes más o menos reforzados o voces mixtas.

La extensión de la parte es modesta: va de re 2 a la 3, nota ésta que algunos tenores introducen habitualmente en pasajes que no lo piden. Lo importante es la capacidad de modulación, el juego de matices y las inflexiones. Ha de enfrentarse no sólo a esa famosa Una furtiva lagrima, sino a una delicada y breve aria de salida, el larghetto Quanto è bella, quanto è cara, que ya expone las credenciales neobelcantistas del personaje; y una súplica de carácter larmoyante, en tempo asimismo de larghetto, Adina credimi, te ne scongiuro, que ha de ser dicha con passione e legato; un momento en el que Nemorino, a través de una armonía muy modulante, pide a la joven que retrase la intempestiva boda con el sargento Belcore unas horas –y que ella ha propiciado ante la aparente indiferencia de su enamorado–: necesita que transcurra el tiempo para que el elixir actúe...

Un ruego que habrá de enunciar en estas representaciones el peruano Iván Ayón-Rivas, joven y decidido, aguerrido y amigo de la expresión sincera y a flor de piel. Es un tenor aún en formación, en pleno crecimiento que posee un instrumento de carácter lírico, menos feble que los que habitualmente defienden al más bien simplón campesino. El timbre no es específicamente atractivo, posee un vibrato no siempre agradable y tiene ciertos toques de gola, pero canta valiente, con bravura y exhibe un fiato importante, bien que abuse del portamento di soto.

Dulcamara es un charlatán de pueblo, un simpático y en el fondo desgraciado embaucador, que tiene su miga. Fue creado por el eminente Giuseppe Frezzolini (Orvieto, 1789-1861), un basso buffo que antes había triunfado como Bartolo en el Barbero o Isidoro en Matilda di Shabrán de Rossini; un artista de gran clase, dotado para lo cómico, un fraseggiatore, pero también un magnífico cantante, provisto de una estupenda y sonora voz, que le facultaba para un amplia batería de partes de su cuerda. Signifiquemos que fue padre de la célebre soprano Erminia Frezzolini, que estrenaría años más tarde I Lombardi y Giovanna d’Arco de Verdi. Ha de atesorar ironía y gracia a partes iguales; para enunciar y acentuar convenientemente. Tiene una de las más logradas arias de bufo de la historia de la ópera, Udite, udite, o rustici, una glorificación de su discurso y un compendio, como apunta Ashbrook, de las expresiones del caricato: recitativo, declamación uniforme sobre motivos de acompañamiento, frases melódicas, melodía no acompañada, pero con el sostén del coro. En esta oportunidad defenderá la parte Simone del Savio, un bajo lírico, de emisión tirando a nasal, trémolo acusado y frase bien perfilado, entregado en los últimos años a los papeles de corte cómico.

Ironía también, aunque de aire menos socarrón, con un toque más ridículo, la de Belcore, un barítono lírico de escritura a veces dotada de un artificio que trata de reflejar su insufrible petulancia; así en ese número de salida, el larghetto Come Paride vezzoso, cuajado de escalas y de florituras de otro tiempo. Parece lógico que su tinte vocal se distinga del de Dulcamara, que sea menos sombrío. Es un papel funciona sobre todo en el juego de idas y venidas, de celos entre Adina y Nemorino. Su primer servidor fue el francés Henri Bernard Dabadie (Pau, 1797-París, 1853) que tuvo un éxito aplastante como Faraón en el Moisés de Rossini (1827), lo que lo lanzó definitivamente al estrellato. Aquí se escuchará al polaco Andrzej Filonczyk, otra voz en pleno crecimiento. Tiene anchura y medios a falta de una mejor colocación en la zona alta y de un metal más penetrante en el timbre.

La fresca voz de la isleña Tania Lorenzo dará vida a Giannetta. El ya muy seguro y competente, tan afín a este repertorio, José Miguel Pérez Sierra (hace dos años en la gala final del concurso Kraus), que aprendió a desarrollar sus innatas cualidades con Gabriele Ferro y con el maestro Alberto Zedda, ocupará el foso al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y del Coro de la Ópera, que dirige Olga Santana. Se emplea una producción procedente de la Ópera Internacional de Parma firmada por Víctor García Sierra.