Las afinidades artísticas, el texto y la pintura

De todas las amistades con artistas, la más larga que he mantenido durante mi vida ha sido con Manuel Ruiz. Emilio Zola tuvo a un pintor que marcó su vida (aunque al final riñeron, desgraciadamente). Cézanne fue amigo, fuente de inspiración y modelo literario. Algo similar ha sucedido entre Jonathan Allen y Manuel Ruiz, y por fin, tras casi tres décadas de amistad y colaboración, me siento libre para escribir sobre esta historia. Lo que me atrajo de la pintura de Manuel Ruiz, aparte de una estética que se debatía entre el pos-expresionismo la abstracción y el naturalismo, fue aquello que la nutría y la sigue nutriendo. Un compromiso absoluto con la observación de la realidad, la suma, siempre individual (y, colectiva, a la vez) de las sensaciones, y de sus posteriores procesos, que nos da la relación continua con el enjambre físico y social del mundo, léase, en este caso, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria. Y, esta actitud vital del observador, que dota al pintor de una inteligencia visual única, la enriquece la lectura y la ponderación del texto literario. Una observación, enriquecida por una actividad mental y emocional a raíz de unos estímulos universales, pues Manuel Ruiz ha leído a todos los maestros europeos y americanos (del norte, y del sur). Conozco a muy pocos lectores que lo puedan aventajar. Yo, he leído mucho. En cierto sentido, mi vida es la lectura. Pero, Manolo ha leído más.