Sutil disección del poder

Anna Caterina Antonacci fue capaz de los más variados registros, aunque la voz ya no tenga el esmalte de antaño y el volumen haya disminuido

La música, de excelente factura, vaya eso por delante, ilustraba un libreto bastante esquinado del poeta y novelista William Plomer, que trabajó sobre la base del libro de Lytton Strachey Elisabeth and Essex (1928), en el que se ofrecía un retrato no muy estimulante, escasamente halagüeño, de la Reina Virgen, donde el personaje quedaba crudamente retratado con sus sus virtudes y sus defectos; sus cambios de humor, sus enfados, sus poses tiránicas... Y sus pasajeras debilidades. Se estudian en la narración las veleidosas y tormentosas relaciones de la soberana con Roberto Devereux, Conde de Essex, un individuo ambicioso y traidor al que finalmente Isabel no tiene más remedio que enviar al patíbulo. Un tema que, recordemos, había sido tratado por Donizetti en su Roberto Devereux de 1837 y por el director de cine Michael Curtiz en su La reina virgen de 1939.

«Era bello joven, arrogante y simpático, por sus maneras francas, su ánimo jovial, sus frases y miradas de adoración, su esbelta figura y noble cabeza, que sabía inclinar con tanta gentileza (...). Ella tenía entonces cincuenta y tres años, él menos de veinte, peligrosa conjunción de edades...», escribía Strachey en este párrafo que Joan Matabosch, director artístico del Real, recoge en su comentario sobre la obra. La relación viene subrayada por una música en la que Britten muestra una vez más su inteligente eclecticismo, su dominio de los resortes expresivos, su buen tratamiento de la voz humana, sus dotes de orquestador y, en este caso, su conocimiento de las músicas isabelinas.

No es raro que la ópera no fuera bien acogida por el respetuoso público de la época cuando la imagen de la realeza era observada desde prisma tan agrio, que ponía tantas miserias al descubierto. Pero hoy debemos estudiarla de una manera más objetiva y, aunque es evidente que no posee las calidades de sus dos vecinas dentro de la producción del autor, la citada Billy Budd y The Turn of the Screw, dos partituras magistrales, no deja de tener sus méritos. Aunque hayamos de reconocer también que el inicio de la obra, tan de Pompa y circunstancia, no es precisamente estimulante, pese a su ropaje vocal e instrumental. Un tufillo a comedia musical se desprende de esa primera y multitudinaria escena.

Pero la habilidad y también, por qué no decirlo, la inspiración de Britten nos van ganando a medida que avanza la acción, salpimentada con bellas soluciones y aderezada con músicas pretéritas empleadas al modo de un moderno pastiche. Es hermosa la canción de Mountjoy del primer cuadro del acto II, integrada en una escena muy bien resuelta. El baile de ese acto deriva evidentemente de las antiguas masques de Purcell. Y, naturalmente, el gusto extraordinario en el manejo de la voz. Las partes de Elisabeth y los demás protagonistas aparecen diseñadas de mano maestra.

Ya sabemos la opinión de Britten en relación con esta cuestión: «He decidido rechazar la teoría wagneriana de los temas, sustituyéndola por la construcción clásica de motivos separados que cristalizan y retienen la emoción del drama en momentos dados». La escritura del autor inglés se basa fundamentalmente, y en esta obra también, en el empleo de un sugerente recitativo acompañado, permanente sostén de la línea vocal y que se va tejiendo en una fascinante combinación de timbres, de ritmos y de células temáticas. El compositor procuró a lo largo de toda su producción ofrecer el texto de la forma más clara posible para que se entendiera fonética y semánticamente y buscaba por ello un trazo de la máxima pureza en el que la línea de canto emergiera con limpidez.

Pero el compositor británico poseía una enorme capacidad para sorprendernos. Una muestra de ello es el final de la ópera, en la que la Reina expresa sus contradictorios sentimientos en un monólogo, en un obsesivo parlato que aparece subrayado por la voz del oboe y otras maderas: «Soy y no soy; me hielo y, aún así, me quemo; desde mi interior mi otro yo pugna por salir». Gloriana, nos dice Humphrey Carpenter, «seguramente fue entendida por Britten como una celebración de la inexpugnabilidad, un poderoso argumento en apoyo de la crueldad en el artista, aunque a la postre admita la imposibilidad de la realización artística si no hay calor humano».

Qué duda cabe de que se puede establecer un paralelismo entre Elisabeth y Essex, por un lado, y Vere y Billy Budd, por otro. Relaciones contradictorias en las que late un sentimiento finalmente aplastado por el deber. Como recuerda Piotr Kaminski, parte de la crítica británica de la época aún fue más lejos al considerar, de manera más bien pérfida, que había indicios para entender representaban en realidad a un envejecido homosexual enamorado de un joven efebo...