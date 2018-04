Sobre Manolo Ruiz

Como pintora y esposa de Manolo Ruiz he compartido más de 50 años de vida en común y, sobre todo, he sido testigo de su mirada creativa y partícipe, desde que comenzamos en la Escuela Luján Pérez de Las Palmas en el año 1965, cuando llegué a esta ciudad por primera vez. En la Escuela se respiraba un ambiente intelectual y de libre pensamiento en todas las facetas del arte. Me sentí muy bien acogida a pesar de mi juventud y de haber venido de estudiar Dibujo Artístico en una de las Escuelas de Artes y Oficios de Madrid, donde vivía. En la Luján, como la llamábamos los de dicha escuela, aprendimos a ser compañeros y, sobre todo, pintores de vocación y no de profesión. El director y pintor Felo Monzón, como el presidente en esos años, Mario Pons Cabral, nos enseñaron a entender el arte y a desarrollar libremente nuestras ideas creativas. La labor realizada en la Escuela sigue vigente en tiempos distintos bajo la dirección actual del escultor Orlado Hernández y ha sido, en 2017, merecedora de la Medalla de Oro de las Bellas Artes de Canarias y nombrada Mecenas de la Real Academia Canarias de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (RACBA), lo que nos llena de enorme satisfacción debido también, en parte, al pequeño granito de arena que Manolo Ruiz pudo aportar como profesor de dicha Escuela desde 1986 y durante algunos años más. En ese periodo, siendo presidente el escritor y crítico de arte Agustín Quevedo y director de la misma Felo Monzón. Posteriormente, otros profesores y directores, todos en general, han aportado su entrega a dicha labor durante los últimos años.

Compañeros, Manolo y yo, desde la Escuela, recorrimos durante los primeros años de aprendizaje casi todos los rincones de la isla, desde San Cristóbal al Confital pasando por los temas relativos al Puerto, todas las Costas de Norte a Sur que rodena la isla y así sucesivamente. Todos los recorridos fueron indispensables y necesarios en los principios de formación como pintores, así como las miradas a la naturaleza que sirvieron para que, en este caso, Manolo Ruiz impregnara su memoria de color, atmósferas y todas las sensaciones que otorga el trabajo de analizar directamente ese aprendizaje que, posteriormente iría marcando el concepto de sus trabajos.

Transcurridos esos primeros tiempos, seguimos compartiendo un mismo espacio que cada uno va conformando a su medida: la casa es estudio y el estudio es toda la casa, los diálogos acerca de nuestros trabajos sobre la pintura, la música y la literatura también forman parte en consonancia con la vida cotidiana. Pienso que nos beneficiamos de todo lo que nos rodea porque en realidad una historia, un poema, el compás de una música, despierta en cualquier momento una pequeña idea que puede marcar un nuevo concepto para realizar una futura obra.

La diversidad de los temas que Manolo Ruiz ha tratado, pasando por distintas etapas en sus numerosas exposiciones, facilita el proceso de cambio en el momento de concebir el nuevo trabajo. La mirada interior retoma de su propia memoria los temas y referencias que le interesan en cada momento, conformando una nueva dialéctica.

La obra que se expone en esta magnífica sala del Cicca viene a ser una pequeña parte de su trabajo a lo largo de cincuenta años hasta el presente, por tanto, les invitamos a este recorrido contemplativo y poético en el tiempo.