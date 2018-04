Cuando las rotativas de un periódico se ponían en marcha, todo temblaba. Y así debe ser porque la libertad de prensa toca los cimientos de cualquier sociedad democrática.

Los medios tienen la difícil tarea de vigilar a los poderes públicos. De esta obligación y de los peligros que conlleva la proximidad entre la prensa y el poder trata la película Los archivos del Pentágono, una cinta donde Steven Spielberg vuelve a lucir sus dotes narrativas con la inestimable ayuda de una intérprete excepcional, Meryl Streep.

La película narra el pulso que mantuvieron con el Gobierno de Nixon las cabeceras The New York Times y The Washington Post, basándose en el testimonio escrito de esta batalla que dejó la editora de The Post, Katherine Graham.

Eran otros tiempos y otro país. En el nuestro, la prensa ha ido perdiendo credibilidad paulatinamente. La ciudadanía prescinde así de una herramienta básica para preservar sus derechos y la salud de la democracia.

Además, los hábitos lectores han cambiado mucho. Con la saturación informativa a la que nos somete la red, a día de hoy, para muchos, un reportaje de gran calado ocuparía solo unos minutos de lectura transversal y de asombro antes de pasar a ver vídeos de gatitos, como señalaba Umberto Eco en Número 0. Una lástima. Siempre nos quedará Los archivos del Pentágono para recordarnos las ventajas de tener una prensa fuerte y con el colmillo afilado, que sirva a los gobernados antes que a los gobernantes.