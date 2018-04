Entre las carpetas de un archivo provisional

Cada día que me asomo al misterio de las carpetas acumuladas durante medio siglo de mi existencia, mi asombro crece como la imaginación de un pasado en el que convive lo surreal y el compromiso político que siempre camina ceñido a nuestros pasos.

Revisando la muestra retrospectiva de Manolo Ruiz y, sobre toda la trayectoria de su paralelo biográfico con mi archivo, he quedado nadando en una serie de dudas que el propio pintor tendrá que explicarme, conociendo perfectamente su obra y su papel en la pintura canaria...

No hace muchos días me acerqué a su exposición –segunda visita– y le obsequié con una foto histórica de una muestra colectiva de 2001, en el Taller José Martí. Colectiva de artistas de la Escuela Luján Pérez que en ese año dirigía Agustín Alvarado Janina y que se reseñaba en un cartel sobre una obra del escultor Paco Cruz. Aquel evento no existe reseñado en el catálogo de la actual muestra El tiempo en la mirada y se deberá corregir para una próxima exposición, dado lo importante de aquella colectiva.

Más desazón me produjo la omisión de la exposición del Encuentro Cultural canario-cubano: Por Cuba y contra el bloqueo, Sala San Antonio Abad, en mayo de 1996, con la participación de artistas cubanos de la talla de Roberto Fabelo, Raúl Martínez, Antonio Eligio Fernández (Tonel), etcétera.

Y siguiendo con la ausencia, eché de menos aquella etapa en la que se acercó al vecino Sáhara con la serie Smara, reproducida como postal y bono, y que muy popular, llegó a las páginas de Cartel, del Diario de Las Palmas.

Sin embargo, dado su papel de pintor de su tiempo y comprometido sí se citan exposiciones como Frente Amplio Uruguay (1984), Centenario de la UGT (1988) o Espal ‘96. Derechos Humanos (1997).

Quede constancia de que esta fase acrecienta el valor de su poética, muy bien estudiada, por otra parte, por Javier Cabrera en este catálogo antológico.

Por último, como ha señalado más de un visitante, felicitar al pintor por engrandecer el centenario de la Escuela Luján Pérez (1918-2018) con su aportación en esta fecha histórica.