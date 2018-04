A sus 30 años Courtney Barnett sostiene unas credenciales artísticas que le sitúan en la primera línea del rock de la próxima década, ese que debe asimilar cada vez más su posición de escena minoritaria y contracultural. Ese estatus del que puede presumir la artista australiana se fundamenta en su estreno y, hasta el mes de mayo, único disco en solitario –Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit– y en el trabajo a cuatro manos que publicó con Kurt Vile, el músico norteamericano que asentó su carrera en solitario tras escindirse de The War on Drugs.

Barnett ha ido recetando píldoras de Tell Me How You Really Feel, que estará disponible el 18 de mayo. Este apunta a un concepto poco revolucionaria, muy asido a los preceptos básicos del viejo rock, pero actualizado de manual. Nameless, Faceless es un tratado de punk a la vieja usanza, que podría beber en las letras de Patti Smith y en los arrebatos rabiosos de cualquier banda de los noventa. Y Su último estreno –Need a Little Time– es un maravilloso medio tiempo, epatante y candidato a sonar en bucle, que no solo muestra la capacidad de la oceánica para las texturas sonoras que desprenden sus capas de guitarras, sino la capacidad melancólica de sus melodías.

Barnett es un tríptico impecable. Una fantástica cantante y guitarrista, que también sobresale como compositora. Una figura que se va abriendo camino hasta conseguir la pose de primera espada con un sonido que bebe de muchas fuentes pero, y al final esto es lo más importante, la hace reconocible a la primera.