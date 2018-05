«Antonio Padrón es el gran cronista artístico del campo canario»

— Hay que contemplarlo dentro del bienio 2018–2020, ya que se cumple el cincuentenario de su muerte y el centenario de su nacimiento. Se trata de los puntos referenciales para lograr situar a Antonio Padrón en la órbita que se merece por su obra. El trabajo se ha fijado, en la parte física en su Casa-Museo, sobre la investigación y la documentación en torno a su figura y a su obra. También se está intentando saldar la gran deuda que se tiene pendiente con su figura desde las islas, que es su desembarco, con una exposición, en Madrid. Su obra gusta mucho a los foráneos. El turista que llega hasta la Casa-Museo, que en número superó a los canarios y nacionales el pasado mes de febrero, tiene un perfil que me encanta. Llega informado y no se trata del visitante que viene preso dentro de una guagua turística. Son dos o tres personas que ya vienen informadas y su permanencia en las instalaciones es altísima. Disfrutan de esta especie de oasis en el corazón de Gáldar, de un lugar en el que parece flotar la creatividad, las sensaciones y las emociones.

— ¿Tiene muchas deudas la sociedad canaria con la figura de Antonio Padrón?

— Sí, bastantes. Es el gran cronista del campo canario. El campo canario ha sido el gran sacrificado durante los últimos años. En el patrimonio y el paisaje agrario se encuentran los últimos vestigios de nuestra cultura. El turismo cultural nuestro está ahí, en ese patrimonio agrario que ha sido usurpado y destrozado y que la nueva ley del suelo acabará por enterrar. Las imposiciones de la Unión Económica también han llevado a que el campo sufra una de las sangrías más grandes, desde un punto de vista etnográfico. Es curioso que la muerte de Antonio Padrón coincidiese con la gran sequía que obligó a despoblar todo el campo y redirigió esa mano hacia el desarrollo turístico. Llama la atención que en ese último cuadro, La Piedad, apareciera ya ese campo muerto. Los últimos años de su vida estuvieron llenos de presagios. Cuando le escribe una carta a Lázaro Santana, en abril de 1968, le comenta que acaba de terminar un cuadro, titulado El niño enfermo. Los niños y las mujeres prevalecen en su obra y le acercan al expresionismo dramático más duro. El paisaje y los colores fríos que lo envuelven todo generan esa sensación de dolor. Es curioso que muchos artistas hayan muerto poco después de pintar La Piedad, lo que puede entenderse como un sentimiento de redención. Su Piedad es especial. Es una virgen negra. Hablamos de una iconografía que se aleja del secuestro que hizo la religión cristiana de mitos que ya existían. Su pieza no tiene ni aureola. Ni en los bocetos previos. Pensaba en pintar también la magua, por aquello del sentimiento de pena ante lo que pudo haber sido. Es algo muy nuestro. Es lo que transmitía en sus creaciones desde un punto de vista iconográfico. Esa magua es lo que nos dejó, porque pudo haber sido uno de los pintores expresionistas más importantes de este país.

— ¿Considera que la profundidad de su pensamiento es una de las claves de su poderío?

— Antonio tiene un profundísimo interés por la arqueología mágica, por la renovación que se produce, desde mediados de los 60, en los temas arqueológicos. Cuando trata la cultura prehispánica la sitúa en cuevas que son prácticamente cerebros. Mantiene los rituales de fertilidad heredados de culturas anteriores. Pero son elementos que no son exclusivamente nuestros. Desde Gáldar, estas reflexiones llegan a la globalidad. Llega a sentimientos propios de casi todas las culturas. Son los motores que mueven a los pueblos agrícolas y él conecta con todos.

— Antonio Padrón era canario pero también ciudadano del mundo...

— Sí, su obra es canaria y del mundo. Nunca estuvo aislado, a pesar de vivir en Gáldar. Hay que saber lo que leía, lo que escuchaba, lo que veía... eso muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de analizar la obra de un artista. Eso es lo que le da sustrato a su obra. Por ejemplo, pintaba por las tardes. Durante las mañanas se dedicaba a las fincas de su tía. Tiene su importancia, porque la independencia creadora la da la independencia económica. Su obra es tan específica, especial y distinta porque no necesitaba pintar para vivir. Era una devoción, un placer. Ese campo que pinta es el que le da la independencia para pintarlo. Eso marca la diferencia. Por las mañanas, se nutría de ideas y por las tardes, en este espacio de creación [alude al patio de la Casa-Museo] daba rienda suelta a su pasión. Aquí tenía gacelas, guacamayos, tortugas, peces... Es un jardín interior, no de exhibición, lo que pone de manifiesto que era un hombre que gustaba de mirarse hacia el interior, hacia adentro. Pensaba que el paisajismo era la obra de arte más completa, porque entra por los cinco sentidos. Todo lo combinaba dentro de un útero creador, que era este jardín.