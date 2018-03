«El cine de Víctor Erice difícilmente llegaría hoy a una sala de cine»

«Tengo recuerdos del rodaje, porque fue algo especial... es de esas cosas que te marcan la vida y hay memorias que no se pueden olvidar jamás», asegura con orgullo la actriz madrileña que protagoniza, junto a Carmelo Gómez, el montaje escénico Todas las noches de un día, cuyo estreno absoluto acogió este viernes y sábado el teatro Cuyás de la capital grancanaria.

No entra en detalle, pero sí reconoce que guarda «muchos recuerdos» de aquella experiencia con la que debutó delante de una cámara de cine. «Tengo muchos recuerdos de Víctor Erice, sobre todo porque he seguido manteniendo contacto con él. Del rodaje recuerdo la magia, el clima y los juegos... era todo muy misterioso para mí. La otra niña y yo estábamos todo el rato jugando y nos llamaban cuando nos teníamos que poner delante de la cámara para rodar las secuencias», rememora.

Suelta una carcajada cuando se le pregunta cómo se digiere que aquel personaje de Ana se haya convertido en un icono cinematográfico. «Si después de tantos años no lo he digerido, mal vamos [ríe]. Es muy bonito que te recuerden por algo como El espíritu de la colmena. Ojalá pudiese rodar más espíritus de la colmena. Fue algo muy bonito. Evidentemente, con seis años no lo entendía, pero con el tiempo sí que entendí lo que significó, tanto a nivel cinematográfico como dentro de la evolución de este país. Cuando me miro en la película, me reconozco en algunas cosas. Hay cosas mías de ahora que ya estaban ahí», asegura la protagonista de éxitos como Tesis (1996), de Alejandro Amenábar.

Al pueblo de Hoyuelos, donde se rodó El espíritu de la colmena, reconoce que volvió hace años, «durante uno de los aniversarios de la película». Con el cineasta vizcaíno «se ve de vez en cuando». «He visto otras cosas que ha hecho y son maravillosas, únicas. No hay otro ser igual a Víctor. Él es único. Lo que sucede es que difícilmente el cine de Víctor llegaría ahora a una sala comercial. Él busca realizar un descubrimiento, crear un lenguaje... que está muy alejado de lo que se hace en la actualidad. El cine de ahora tiene otras ideas. Lo que él hace, hoy, resulta imposible. Su cine es su impulso, su vida, su corazón, sus sentimientos... Es otra cosa. Ese cine ya no existe», apunta con pesar la intérprete.