Plácido Domingo vuelve al ojo del huracán

Cuando Plácido Domingo parecía recuperar su maltrecha imagen, después de superar el veto en muchos teatros tras ser acusado de acosar a compañeras de reparto y abuso de poder, el tenor español vuelve a estar el ojo del huracán, señalado como presunto 'cliente' de una red de prostitución. La filtración de unos audios obtenidos en el curso de una investigación judicial abierta a la llamada 'secta del horror' en Argentina le vincularía con una trama de explotación sexual y extorsiones. Se escucha en una grabación cómo el tenor establece, presuntamente, una cita con una mujer vinculada a la secta en la habitación de un hotel de Buenos Aires.

Plácido Domingo y su entorno mantienen silencio. No está acusado de ningún delito, dado que el consumo de prostitución no está penado en Argentina. Pero no se descarta que deba declarar en un proceso que investiga las ramificaciones de la trama en Buenos Aires, Montevideo, Chicago, Las Vegas y Nueva York. No en vano, fuentes próximas al caso aseguran a medios argentinos que «se trata de la voz de Plácido Domingo» y destacan la «enorme cantidad de documentación en papel y digital» que queda por investigar.

La Policía federal en Buenos Aires registró medio centenar de domicilios y arrestó a una veintena de personas el pasado fin de semana para desmantelar la llamada 'secta del horror', que tenía como tapadera la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), abierta hace casi 30 años en el barrio de Villa Crespo. Según la investigación, sus líderes se hacían con los bienes de sus adeptos y obligaban a algunas mujeres a prostituirse. Entre sus 'clientes' habría políticos, empresarios y figuras del espectáculo a quienes extorsionarían. Uno de ellos sería el cantante madrileño, de 81 años.

El juez Ariel Lijo ordenó las escuchas telefónicas filtradas esta semana en las que el tenor español hablaría, supuestamente, de un servicio sexual con una mujer perteneciente a la secta y a la que se menciona como 'Mendy', alias de Susana Mendelievich, de 75 años. Las grabaciones denotan que los interlocutores tratan también con Juan Percowicz, exnotario de 84 años, presunto líder de la organización criminal y que se hacía llamar 'el maestro' o 'el ángel'. En la secta se llamaba 'geishado VIP' o 'palomeo' al servicio de ofertas sexuales de algunas 'alumnas'. Según la policía, la trama disponía una organización «jerárquica y piramidal» y una engrasada maquinaria de captación de recursos que blanquearía en el sector inmobiliario.

Tres grabaciones

Se han difundido tres audios en los que se escucha a 'Mendy' hablar con tres hombres. Uno es, presuntamente, Plácido Domingo. El segundo es Percowicz y se desconoce la identidad del tercero, según informa el diario argentino 'La Nación'. No se ha precisado cuándo se registraron las conversaciones, grabadas por orden judicial, pero el rotativo recuerda que Plácido Domingo actuó en abril en el Teatro Colón de Buenos Aires.

«Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer», explica 'Mendy' a Percowicz en una de las grabaciones. «Tendré que sacrificarme una vez más, tengo mucha vocación de servicio», agrega.

En otro de los audios revelados por 'La Nación' la mujer establece una cita con alguien que diferentes fuentes identifican como Plácido Domingo. «Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso», dice el varón para cerrar el encuentro.

En la tercera grabación, 'Mendy' explica al supuesto cabecilla de la secta los detalles de la cita: «Ya me llamó y armó la matufia (el engaño) para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta». «Qué degenerada que sos», responde Percowicz. «Me parece que un poquito colaboraste con este producto», responde la mujer. «Está hecho mierda, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mierda. Nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado? Te quiero tanto», le dice 'Mandy' al líder de la secta.

Dada la relevancia del encuentro, Percowicz habría autorizado el uso del llamado 'Museo', un edificio del centro de Buenos Aires acondicionado, al parecer, para los encuentros sexuales.

Perdón

Hace tres años Domingo fue acusado por una veintena de mujeres de comportamiento inadecuado y abuso de poder. Vio cómo teatros de Estados Unidos, Europa y España cancelaban su actuaciones o le vetaban. El tenor negó las acusaciones, pero el Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales y la Ópera de Los Ángeles –Domingo las dirigía desde 2003 y renunció al cargo por el escándalo– concluyó en un informe que los testimonios en su contra eran «creíbles» y que el tenor mantuvo «un comportamiento inapropiado».

Domingo nunca ha sido imputado, juzgado o condenado por estas acusaciones y en 2021 retomó sus actuaciones en España, cosechando largas e intensas ovaciones en escenarios como el Auditorio Nacional de Madrid o el del festival Starlite de Marbella, donde fue aclamado a principios de julio.

En 2020, y tras un «periodo de reflexión», el cantante pidió perdón «por el dolor» causado «a todas» las mujeres que lo acusaron. «Me he tomado un tiempo para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones», dijo en un comunicado.